¿Cuándo entra en vigor la prohibición de comercialización de vapeadores y cigarros electrónicos?

La prohibición de la comercialización de vapeadores y cigarros electrónicos en México ya se encuentra vigente luego de que la reforma correspondiente fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Con ello, la nueva disposición entró en vigor el 16 de enero de 2026, aplicándose en todo el territorio nacional.

La medida forma parte de una estrategia del gobierno federal para proteger la salud pública, especialmente de niñas, niños y adolescentes, ante el aumento del consumo de estos dispositivos. La ley establece la prohibición de la fabricación, venta, distribución, importación, almacenamiento y publicidad de vapeadores, cigarros electrónicos y dispositivos similares, independientemente de si contienen nicotina o no.

De acuerdo con las autoridades, la reforma busca cerrar vacíos legales que permitían la comercialización de estos productos bajo otras denominaciones, a pesar de restricciones previas.

¿Qué sanciones contempla la nueva ley y a quiénes afecta?

La legislación aclara que no se criminaliza el consumo ni la posesión para uso personal, por lo que las personas usuarias no serán sancionadas. Sin embargo, sí se castigarán de manera directa las actividades comerciales o lucrativas, dirigidas principalmente a vendedores, distribuidores, fabricantes e importadores.

Quienes incumplan la ley podrán enfrentar multas económicas y penas de prisión que van de uno a ocho años, dependiendo de la gravedad de la falta y del tipo de actividad realizada. Además, las autoridades sanitarias y de seguridad podrán asegurar y decomisar los productos prohibidos.

Aunque la reforma ya está en vigor, el Congreso tiene un plazo para emitir leyes secundarias y lineamientos operativos, con el objetivo de definir los mecanismos de vigilancia, supervisión y retiro de vapeadores del mercado. Mientras tanto, autoridades federales han advertido que los operativos de inspección se reforzarán de manera gradual.

La entrada en vigor de esta prohibición marca un nuevo capítulo en la regulación del tabaco y productos alternativos en México, en medio de un debate sobre salud pública, comercio ilegal y derechos de los consumidores.