¿Cuánto es el mínimo que vas a pagar de luz en 2026 con la CFE? Descubre cómo esto podría afectar tu economía

A partir de este 2026, la Comisión Federal de Electricidad ha confirmado un cambio importante: todos los hogares deberán pagar un consumo mínimo obligatorio mensual aunque su consumo real sea bajísimo e incluso nulo.

De acuerdo con esta regla, el recibo de luz no puede bajar de 25 kilowatts-hora (kWh) al mes, sin importar la tarifa que tengas asignada. Es decir, aunque no prendas un foco en todo enero, febrero o marzo, el sistema calculará que consumiste ese mínimo y lo facturará.

Este esquema busca, oficialmente, cubrir costos fijos de producción y distribución, aunque en la práctica muchos ciudadanos lo sienten como un “pago obligatorio extra” que llega al recibo cada mes.

¿Cuánto dinero vas a pagar realmente a CFE en 2026?

Esto va a depender de tu tarifa y de tu región, pero puedes tomar esta fórmula sencilla como guía:

Tarifa 1

En gran parte del país se aplica la llamada Tarifa 1, que ahora tiene un precio aproximado de 1.110 pesos por kWh en el consumo básico de enero de 2026. Con el mínimo de 25 kWh, el pago base ronda entre 27 y 30 pesos, antes de incluir impuestos como el IVA y el Derecho de Alumbrado Público.

Este cálculo es teórico y puede cambiar según tu localidad o ajustes mensuales de la CFE.

¿El cobro mínimo de la CFE en 2026 varía por región?

Sí. En estados cálidos del norte y noroeste con temperaturas promedio mayores, la tarifa puede ser más baja bajo esquemas como la Tarifa 1E o 1F, donde el costo por kWh inicia desde unos 0.827 pesos, lo cual te da un alivio en el pago mínimo antes de llegar a consumos elevados.

Además de esto, en ciertas épocas del año como el invierno, la CFE ofrece ajustes específicos a la tarifa para proteger a usuarios, aunque estos beneficios solo aplican bajo criterios definidos por el organismo y no sustituyen el cobro mínimo mensual.

¿Cómo afecta esta regla a tu bolsillo?

Aunque el pago mínimo suena bajo, su obligatoriedad ha desatado debates entre los consumidores y figuras políticas que han señalado que esta medida golpea la economía familiar y no considera situaciones de bajo consumo forzado como casas deshabitadas.

Más aún, algunos comerciantes advierten que este tipo de cobros fijos pueden impactar la rentabilidad de pequeños negocios, acumulando costos incluso cuando la venta o producción eléctrica es baja.

Tips para pagar menos de luz

Aunque no puedes escapar al mínimo obligatorio de 25 kWh, sí puedes optimizar tu consumo y bajar otros cargos:

Cambia focos incandescentes por LED de bajo consumo

Apaga luces y aparatos cuando no los uses

Evita el “consumo fantasma”: teléfonos, consolas o cargadores conectados sin uso siguen registrando energía

Mantén espacios iluminados con luz natural

Planifica el uso de electrodomésticos pesados como lavadora u horno, en horarios de menor demanda

Con pequeños cambios puedes hacer que el impacto del cobro mínimo se sienta menos pesado en tu bolsillo.