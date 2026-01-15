Demócratas presentan iniciativa de ley para frenar intervención militar de EU en México

Operaciones militares de EU sin aval del Congreso estadounidense, bajo la lupa de congresistas estadounidenses

Incertidumbre — Temerosos de que por algún arrebató presidencial se lance una imprudente intervención militar no autorizada de tropas estadounidenses a territorio mexicano para combatir a cárteles de la droga, bajo el argumento de protección a la seguridad nacional por parte del republicano Donald Trump, los congresistas demócratas Joaquin Castro, de Texas; Sara Jacobs, de California y Greg Stanton, de Arizona, presentaron formalmente la ley denominada “No Unauthorized War in Mexico Act” (Ley contra la Guerra no Autorizada en México), con la que buscan prohibir que se utilicen fondos de los contribuyentes para financiar el uso de la fuerza militar en territorio mdel vecino país del sur sin el aval del Congreso de Estados Unidos.

El posicionamiento de los congresistas que fue presentado este 14 de enero aparece publicado en un comunicado del congresista texano Joaquin Castro, donde resalta que la decisión deriva tras una serie de ataques perpetrados por fuerzas estadounidenses frente a las costas de México.

Uno de los puntos de los demócratas al presentar esta ley resalta como un factor determinante las declaraciones de Trump a Fox News, donde expresó su intención de que elementos de las fuerzas especiales estadounidenses puedan lanzar ataques en territorio terrestre mexicano contra cárteles.

Los tres congresistas, autores del proyecto de ley, advierten que una escalada militar por parte de EU tendría consecuencias devastadoras para la estabilidad regional y la economía de ambos países aliados y socios del T-MEC.

Al respecto, el texano Joaquin Castro, integrante del Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, estimó que un ataque bilateral de tropas de EU en México no sólo abriría camino a un conflicto sino que traería consecuencias desestabilizadoras para los dos socios de norteamérica.

En revisión, la iniciativa de Ley “No Unauthorized War in Mexico Act” que frenaría en el Congreso cualqlueir intervención militar de EU en México

“Lanzar a Estados Unidos a otra guerra innecesaria –-y no autorizada -- en América Latina es un movimiento desestabilizador que volverá para perseguir a la nación. Mis electores en San Antonio no quieren que EU gaste miles de millones en otra guerra que corre el riesgo de desestabilizar la región, generar migración masiva y abusos a los derechos humanos”.

En la misma línea se pronunció la congresista californiana Sara Jacobs, quien advirtió que una agresión al vecino del sur afectaría la seguridad civil y la relación comercial entre México y EU. “Bombardear México no abordará con éxito la crisis del fentanilo ni los problemas planteados por los cárteles; de hecho, podría alimentar ambos y provocar represalias de los cárteles contra ciudadanos estadounidenses. Debemos hacer todo lo posible para evitar que EU cometa un error catastrófico que no podamos revertir”, subrayó.

En tanto, el legislador por Arizona, Greg Stanton, propuso que la seguridad nacional debe gestionarse mediante cooperación diplomática, respeto a la soberanía y apegarse al respeto de las facultades y decisiones constitucionales del Congreso estadounidense.

“Una acción militar unilateral contra México sería desastrosa. Los objetivos de seguridad de Estados Unidos deben lograrse trabajando en asociación con México, no atacándolo y ciertamente no sin la autorización del Congreso”.

El proyecto de ley está en revisión de las comisiones correspondientes de la Cámara de Representantes y de recibir el visto bueno frenaría al Departamento de Defensa y otras agencias federales a ejecutar operaciones de combate terrestre o aéreo en México sin un debate y votación formal en el Congreso.

