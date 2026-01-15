Descuentos INAPAM 2026: estos hoteles de Acapulco ofrecen beneficios a adultos mayores

Descuentos INAPAM en Acapulco El directorio oficial de beneficios para personas adultas mayores que cuentan con su credencial INAPAM ofrece distintos descuentos; algunos de ellos, son rebajas en hoteles de Acapulco.

Durante esta semana, el país ha experimentado un descenso en la temperatura que tiene a gran parte de la población soñando con un viaje cálido a la playa, una visita al oasis cálido y relajante que ha sido el destino vacacional tanto de turistas como cientos de personas mexicanas: Acapulco.

A menudo, planear un escape a la playa depende de diversas cuestiones como el tiempo, el clima y, más importante aún, presupuesto suficiente para vivir las vacaciones al máximo.

Sin embargo, no toda la población mexicana tiene que lidiar con los precios completos del hospedaje, pues existen descuentos en hoteles de Acapulco dirigidos a adultos y adultas mayores que cuentan con su credencial Inapam.

Hoteles de Acapulco que ofrecen descuentos del INAPAM

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) a menudo ofrece beneficios a sus usuarias y usuarios alrededor de la República Mexicana, los cuales se han expandido también a destinos turísticos.

Estos beneficios, parte de la Cultura del Envejecimiento y cuyo propósito está dirigido a proteger la economía de adultos mayores, son convenios que el Inapam realiza con empresas, comercios y prestadores de servicios para ofrecer descuentos a personas de la tercera edad en todo el país, los 365 días del año.

Siendo Acapulco uno de los puntos turísticos más importantes de México, el Inapam realizó convenios con los siguientes hoteles del estado de Guerrero:

Hotel Acapulco.

Hotelera Romanos Le Club S.A. de C.V.

Hotel Casa Blanca.

Hotel Cuauhtémoc.

Hotel Real 1900.

Hotel Bello Nido.

Hotel Del Ángel.

Hotel El Trópico.

Hotel y Amueblados Piscis.

Hotel y Villas Canto Del Mar.

Al presentar la credencial Inapam, estos hoteles deben ofrecer los beneficios correspondientes, siendo del 5% hasta el 35% de descuento, mientras que el acceso a zonas arqueológicas, cines o balnearios, pueden presentar incluso la gratuitidad para el adulto o adulta mayor.

¿Qué otros puntos turísticos de México tienen descuentos INAPAM?

Acapulco no es el único sitio cuyo hospedaje favorece a las personas mayores que cuentan con credencial Inapam, sino que Guanajuato también está incluido en el directorio de beneficios emitido por la Secretaría de Bienestar.

En caso de que desees apuntar tus vacaciones a un sitio con mayor presencia de arquitectura y museos, los hoteles de Guanajuato que ofrecen descuentos Inapam son:

Hotel Bidasoa S.A. de C.V.

Casa Del Agua Hospedaje.

Hotel De La Paz.

Hotel La Casona De Don Lucas.

Hotel Plata Condesa.

Hotel Santa Regina.

Hotel y Restaurant Hotel Trevi.

Hotel & Suites, Grupo Inmobiliario Hadolman.

Con estos descuentos, los adultos y adultas mayores de toda la República Mexicana podrán disfrutar al máximo sus periodos vacacionales o simples escapadas de la rutina para comenzar eeste 2026 con la mente relajada.