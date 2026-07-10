¿Por qué detuvieron a Alejandro Álvarez Puga? Delitos que enfrenta el cuñado de Inés Gómez Mont

El cuñado de la exconductora Inés Gómez Mont, Alejandro Mario Álvarez Puga y hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, fue detenido la noche del 9 de julio en una zona de Quintana Roo.

Las autoridades señalan que Mario Álvarez Puga fue capturado en una de las zonas hoteleras más turísticas de la ciudad de Cancún. De acuerdo con información, el abogado y empresario podría ser presunto partícipe en una red de empresas dedicadas a triangular dinero proveniente del Gobierno Federal.

Mario Álvarez Puga es trasladado tras su detención en Cancún

Después de su arresto, fue puesto a disposición de un juez y trasladado al Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur en la Ciudad de México, según la ficha emitida por el Registro Nacional de Detenciones.

¿Cuál es el delito que se le imputa?

Si bien la ficha emitida por el Registro Nacional asegura el traslado y detención de Alejandro Mario Álvarez, ninguna autoridad hasta el momento ha detallado los motivos de su captura y si está relacionada con alguna investigación o carpeta de investigación en curso en su contra.

Cabe resaltar que en 2021, un juez federal giró órdenes de aprehensión en contra de 10 personas, de las cuales destacan algunos funcionarios federales, que son señaladas por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿Cuánto dinero desviaron las empresas del esposo de Inés Gómez Mont?

Según las investigaciones del caso, el hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga presuntamente es una de las piezas clave en el presunto desvío de más de 2 mil millones de pesos del erario federal, a través de distintas empresas, que aún continuaban en libertad.

La familia Álvarez Puga también contaba con una consultoría jurídica con presencia en México, Estados Unidos, Europa y Centroamérica, especializada en materia jurídica, civil y mercantil. Entre las actividades ilícitas que se les adjudican destacan: