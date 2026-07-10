Historial de El Machete, el grupo armado que amenaza con levantarse otra vez en Chiapas tras el asesinato de uno de sus líderes

Un integrante de El Machete Grupo de autodefensas en Chiapas amenaza con retomar las armas

La amenaza de un nuevo levantamiento armado volvió a colocar a Pantelhó y la región de Los Altos de Chiapas bajo un escenario de alta tensión. Días después del asesinato de uno de los dirigentes de El Machete, el grupo de autodefensa difundió un video en el que dio un plazo para que las autoridades capturen a los responsables del crimen. De no ocurrir, advirtió que hará justicia por su propia cuenta y retomará las armas.

Fernando Ruiz Hernández fue asesinado el 3 de julio mientras asistía como padrino a un torneo de basquetbol en la comunidad La Esperanza, municipio de Chenalhó.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados lo emboscaron y le dispararon en múltiples ocasiones.

El homicidio provocó una rápida reacción entre habitantes de la región, quienes difundieron un pronunciamiento para exigir justicia y advirtieron que la falta de resultados podría derivar en nuevas acciones fuera de los cauces institucionales.

El video de integrantes de El Machete en Chiapas

Horas más tarde apareció un video de apenas unos segundos en el que decenas de hombres encapuchados, vestidos con uniformes tácticos y portando fusiles de alto poder, responsabilizaron a Los Herrera del asesinato.

La advertencia incluyó el anuncio de un eventual regreso a las armas, un escenario que no se observaba desde 2021.

El Machete vs. Los Herrera: Así surgió la rivalidad en Chiapas

Para entender el alcance de la advertencia es necesario remontarse al origen de El Machete. La confrontación comenzó en 2020, cuando distintos grupos iniciaron una disputa por el control político, territorial y de los recursos públicos en Pantelhó, un municipio donde históricamente la elección de autoridades ha estado marcada por los sistemas de usos y costumbres.

En ese contexto apareció públicamente El Machete en julio de 2021 bajo el nombre de Autodefensas del Pueblo El Machete.

Durante su primera aparición, más de 100 hombres armados afirmaron que se habían organizado para proteger a las comunidades indígenas de la violencia que atribuían a grupos delictivos y a autoridades municipales que, según su versión, mantenían vínculos con esas estructuras.

Desde entonces, El Machete mantuvo una confrontación permanente con Los Herrera, un grupo señalado durante años por habitantes y organizaciones civiles de ejercer influencia política en la región y de mantener presuntos vínculos con actividades criminales.

La disputa entre ambas estructuras transformó la vida cotidiana de Pantelhó y de otras comunidades de Los Altos de Chiapas, en donde predominó la violencia y los enfrentamientos.

Los años siguientes estuvieron marcados por un desgaste entre ambas estructuras y por distintos esfuerzos para reducir la violencia. En abril de 2025, autoridades estatales anunciaron un acuerdo de paz con la intención de frenar los enfrentamientos y abrir una etapa de reconciliación comunitaria.

Aunque ese proceso permitió una disminución temporal de las hostilidades, el asesinato de Fernando Ruiz vuelve a colocar a El Machete en el centro del conflicto y alimentó el riesgo de una nueva escalada de violencia.