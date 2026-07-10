Jalisco da un paso histórico con ley que garantiza atención integral a personas con autismo

El Congreso de Jalisco aprobó por unanimidad la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas que viven en el Espectro Autista, una legislación que el Gobierno del Estado calificó como histórica por establecer un modelo de atención integral respaldado por una red de centros especializados, recursos públicos y políticas permanentes para garantizar los derechos de este sector de la población.

El gobernador Pablo Lemus Navarro celebró la aprobación de la norma al destacar que representa la consolidación de un trabajo iniciado hace más de una década en Zapopan y posteriormente ampliado en Guadalajara, el cual ahora se convierte en una política pública para todo el estado.

"Ahora viene lo que le toca al Gobierno de Jalisco, asegurar recursos suficientes y la coordinación para que esta ley se aplique a cabalidad. El espectro autista es una de las condiciones que más está creciendo en todo el país, y por eso, Jalisco va a seguir fortaleciendo la atención para personas con autismo y discapacidad intelectual“, afirmó.

El mandatario explicó que el siguiente paso será diseñar políticas públicas y programas que permitan hacer efectiva la legislación, garantizando presupuesto y coordinación entre las distintas dependencias involucradas.

Actualmente, la Red de Centros de Atención al Autismo y Discapacidad Intelectual está integrada por los dos Centros de Autismo de Zapopan, el Centro de Autismo y Discapacidad Intelectual (CADI) de Guadalajara, el Centro Teletón Jalisco y el Centro Regional ubicado en Tepatitlán de Morelos, que atiende a la región Altos.

La estrategia continuará expandiéndose con un nuevo centro en Puerto Vallarta para atender la región Costa y, posteriormente, con proyectos en Ciudad Guzmán y Lagos de Moreno.

Lemus también reconoció el trabajo de la presidenta del Sistema DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, así como el impulso legislativo encabezado por las diputadas Mónica Magaña Mendoza y Gabriela Cárdenas Rodríguez, además del respaldo unánime de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

"Quiero agradecer a las diputadas y diputados de las fracciones, porque esta ley se votó por unanimidad. Esto habla muy bien de Jalisco, aquí se entendió que esta causa está por encima de cualquier partido político. Esta ley blinda el sistema y la red de cuidados, así como el trabajo que iniciamos hace más de 12 años en Zapopan, y ahora avanza en todo Jalisco“, expresó.

Por su parte, Maye Villa recordó que esta legislación es resultado de un proceso de más de un año de trabajo conjunto entre familias, especialistas, universidades, organizaciones civiles e instituciones públicas, quienes impulsaron una propuesta orientada a mejorar la calidad de vida de las personas con Trastorno del Espectro Autista.

"A las familias les digo de corazón: no están solas. Esta ley, que nació de su lucha, debe reflejarse en su día a día. En una mamá que accede a un diagnóstico temprano, en una niña o un niño que recibe apoyo en un centro especializado y en una persona adulta que vive con mayor autonomía“, señaló.

Entre los principales alcances de la nueva legislación se encuentra la creación de un Registro Estatal de Personas con Autismo, que permitirá conocer con mayor precisión las necesidades de atención en cada región del estado; además, contempla un Fondo Especial para el Autismo que garantizará recursos destinados a diagnósticos, terapias, capacitación, apoyo a las familias y la ampliación de la Red de Centros Regionales.

Asimismo, la ley establece una Comisión Intersectorial que coordinará acciones entre las áreas de salud, educación, justicia, asistencia social y cuidados, con el objetivo de fortalecer la inclusión y el acceso a servicios especializados.

Con esta legislación, Jalisco busca consolidar un modelo integral que garantice el diagnóstico oportuno, la atención especializada, la inclusión educativa y laboral, así como una mayor protección de los derechos de las personas con autismo y discapacidad intelectual en todas las regiones del estado.