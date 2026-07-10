Caso Agronitrogenados: Alonso Ancira aún debe 112 millones de dólares y reactivan orden de aprehensión en su contra

Alonso Ancira

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó, con información proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR), que el empresario Alonso Ancira mantiene un adeudo de 112 millones 497 mil dólares relacionado con la compra de la planta de Agronitrogenados por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex). Asimismo, señaló que fue reactivada una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con la mandataria, el adeudo forma parte del acuerdo de reparación del daño alcanzado tras la investigación por la venta de la planta de fertilizantes a Pemex, operación que durante años ha sido uno de los casos de mayor impacto vinculados con presuntos actos de corrupción.

Alonso Ancira aún mantiene un adeudo por la compra de Agronitrogenados

Según la información presentada, Alonso Ancira generó un adeudo de 216 millones 664 mil 40 dólares correspondiente a la reparación del daño por la compra de la planta de Agronitrogenados, por la que Pemex desembolsó 275 millones de dólares.

Como parte del acuerdo, el empresario se comprometió a cubrir el monto en tres pagos. Sin embargo, únicamente ha realizado dos, por lo que permanece pendiente el pago de 112 millones 497 mil dólares, cantidad que se encuentra adeudada desde 2023.

Gobierno buscará recuperar el dinero pendiente

Sheinbaum aseguró que el Gobierno de México realizará las gestiones necesarias para recuperar el dinero que aún se adeuda por el caso Agronitrogenados.

La presidenta explicó que uno de los principales obstáculos es que Alonso Ancira se trasladó a vivir a Estados Unidos, situación que ha complicado el proceso para exigir el cumplimiento del acuerdo. En ese contexto, confirmó que fue reactivada una orden de aprehensión en su contra como parte de las acciones legales relacionadas con el caso.