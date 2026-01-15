Destruyen campamento de drogas en Guerrero… ¡y descubren que era del cuñado del ‘Chapo’, el hermano de Emma Coronel!

Narcolaboratorio del cuñado del Chapo El hermano de Emma Coronel también está ligado a las actividades ilícitas del Cártel de Sinaloa.

En un operativo coordinado por fuerzas federales, se localizó e inhabilitó un campamento clandestino y una bodega utilizados para la producción de drogas sintéticas en el municipio de Petatlán, Guerrero. Las instalaciones están presuntamente relacionadas con Inés Omar Coronel Aispuro, hermano de Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, según indicios recabados por las autoridades.

Operativo en Guerrero da golpe a narcolaboratorio del cuñado del ‘Chapo

Durante un recorrido terrestre en un poblado de Petatlán, las fuerzas federales detectaron una bodega que contenía aproximadamente 24 mil 920 litros y más de 12 mil 200 kilogramos de sustancias químicas precursoras, las cuales fueron inhabilitadas en el sitio para evitar su uso en la elaboración de narcóticos.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el sitio tenía capacidad para producir simultáneamente hasta tres tipos de drogas sintéticas, incluyendo metanfetaminas, “tusi” (una droga de diseño) y opioides sintéticos.

En una acción posterior, se desmanteló un campamento clandestino equipado con vehículos, armamento, municiones, ropa, calzado táctico y otros materiales presuntamente empleados por grupos delictivos.

¿Quién es el cuñado del ‘Chapo’ y hermano de Emma Coronel?

Inés Omar Coronel Aispuro, vinculado a estas operaciones, es hijo de Inés Coronel Barreras, un operador del Cártel de Sinaloa sentenciado en 2017 a más de 10 años de prisión por delitos contra la salud y posesión de armas. Inés Omar fue detenido en 2013 en Sonora junto a su padre, y en mayo de 2025 promovió un amparo para evitar su extradición a Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses lo señalan por su presunta participación en operaciones de tráfico de drogas del Cártel de Sinaloa. El amparo resultó en una suspensión provisional que impide su captura por la Policía Federal Ministerial y su entrega a Estados Unidos, en el contexto de una ola de extradiciones de 29 narcotraficantes mexicanos en febrero de ese año.