Detienen al “Cubano” del Cártel de Sinaloa encargado de enviar droga a EU

Detenido Alfredo "N", alias "Cubano". (SSPC)

Fue detenido Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en Mazatlán, Sinaloa.

Daniel Alfredo Blanco mantenía presencia operativa en Sinaloa y Chihuahua, es identificado como coordinador de tráfico de drogas transnacional y encabezaba una célula delictiva dedicada a la producción y transporte de drogas sintéticas hacia los Estados Unidos, así como operaciones de lavado de dinero.

“El Cubano” es considerado un objetivo de nivel relevante dentro de las estructuras criminales vinculadas al Cártel de Sinaloa, por lo que su captura representa un golpe significativo a las redes trasnacionales de tráfico y distribución de drogas, así como a los esquemas financieros que las sostienen.

Resultado de labores de investigación e inteligencia, se cumplimentó la orden de aprehensión en Mazatlán, Sinaloa con fines de extradición a Daniel Alfredo “N”, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.