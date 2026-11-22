¿Sarampión en México descontrolado? Especial

PAN y PRI en la Cámara de Diputados calificaron como una tragedia que México haya perdido su estatus de país libre de sarampión y atribuyeron esta situación a los recortes presupuestales y al debilitamiento del sistema de salud durante los gobiernos de Morena.

Incluso el PAN a través de la diputada Genoveva Huerta advirtió que México está a un pie de entrar a la emergencia sanitaria de Sarampión pues recordó que enfrenta más de 20 mil contagios de esa enfermedad y al menos 50 fallecimientos entre 2025 y 2026.

“La transmisión del virus se ha descontrolado y eso es un tema que la Secretaría de Salud federal no ha podido contener ni tiene estrategia para cuidar a la población, ya que los esquemas y agenda de vacunación no está llegando a todos”, alertó

Acusó que aún hay comunidades sin vacunar y eso se debe a la baja cobertura y fallas en la compra y distribución de biológicos por parte del gobierno federal, quien por no gastar dinero y presumir austeridad, mueren personas. No es lo mismo honestidad a negligencia en el gasto.

Por separado el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, calificó como una tragedia que México haya perdido su estatus de país libre de sarampión y responsabilizó a los recortes presupuestales y al debilitamiento del sistema de salud durante los gobiernos de Morena.

El coordinador priista señaló que el sistema de salud pública se construyó con décadas de esfuerzo y una importante inversión de recursos, pero en los últimos años se debilitó la capacidad institucional y se interrumpieron políticas públicas fundamentales para garantizar la atención y prevención de enfermedades.

Sostuvo que el anuncio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) evidencia fallas en la prevención, la vacunación y la vigilancia epidemiológica. Advirtió que las decisiones en materia sanitaria deben sustentarse en la ciencia y la evidencia, no en ocurrencias ni prejuicios ideológicos.

Moreira Valdez también alertó sobre el deterioro de los servicios médicos y el encarecimiento de los medicamentos, una situación que obliga a millones de mexicanos a buscar atención fuera de las instituciones públicas.

En tanto la panista Genoveva Huerta, planteó garantizar el abasto permanente de vacunas contra el sarampión en todos los centros de salud del país como estrategia para enfrentar esta epidemia.

Asimismo intensificar las jornadas de vacunación en aeropuertos, terminales de autobuses, mercados, escuelas y espacios públicos, conforme a los lineamientos sanitarios; publicar información transparente y actualizada sobre dosis disponibles, cobertura de vacunación, casos confirmados y población pendiente de inmunizar.

Además de implementar brigadas de vacunación en las colonias con mayor riesgo, priorizando a niñas, niños y comunidades vulnerables, también establecer metas verificables para elevar la cobertura de vacunación y contener la transmisión.

Huerta precisó que ,fue López Obrador el mandatario que obstaculizó el progreso de la salud pública. “Junto con las tranzas de Almicar y Andy, quienes lucraron durante 6 años con la salud, hicieron negocios con el sector y además, México se rezagó en comparación con otras ciudades del mundo”.

La panista dijo que, lo que hoy estamos viendo en materia de salud pública es una emergencia que pudo haberse prevenido.

“De acuerdo con reportes que se han analizado desde distintos puntos, nuestro país está enfrentando más de veinte mil contagios de sarampión y decenas de fallecimientos”, acusó

A sui vez, la diputada local del PAN, Laura Álvarez Soto, expresó su preocupación ante los casos de sarampión, principalmente en menores de edad.

“Encima, en este mes de noviembre, México perdió la certificación de un país libre de sarampión. Qué cosa más terrible, porque todo lo que toca Morena, todo lo destruye”.

Y las investigaciones apuntan a que hay fallas graves en la compra y distribución de biológicos, así como a la falta de un registro preciso de las comunidades sin vacuna.

“Además eliminaron las semanas de vacunación. Tal pareciera que la política pública en materia de salud para Morena es la de sálvese quien pueda. Y esto es terrible, porque la salud no puede tratarse con improvisación ni con criterios ideológicos; se requiere planeación, transparencia y rigor técnico”, indicó

Por ello exigimos a las autoridades sanitarias un informe detallado sobre el abasto real de vacunas, la implementación inmediata de cercos epidemiológicos y una campaña nacional de vacunación urgente en todas las entidades, especialmente en las zonas más vulnerables.