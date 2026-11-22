México ha registrado varios brotes de sarampión en los últimos meses (Cortesía)

Sumado al golpe que sufrió hace unos días México por el retiro de estatus libre de sarampión que le propinó la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ahora la OCDE advierte que la cobertura completa en nuestro país de las dos dosis que requiere esa enfermedad es una de las más bajas de América Latina, junto con naciones como , Haití, Venezuela, Brasil, Argentina y Bolivia.

De ser uno de los países con la mejor cobertura de vacunación del mundo, ahora México es uno de los que tienen un promedio que no alcanza los estándares que exige la Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

La OMS establece una cobertura de 90 % para sarampión mientras que la OCDE del 93 %. México registra apenas un 80 % para la primera dosis de vacunación de Sarampión y 69% para la segunda dosis, que es la que asegura la inmunización de esa enfermedad viral que afecta sobre todo a la población infantil y comunidades vulnerables.

El Informe “Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026”, elaborado por la OCDE, advierte que América Latina no ha logrado recuperar la cobertura contra el sarampión pre pandemia e incluso algunos se han rezagado sobre todo en la aplicación de la segunda dosis que asegura la inmunización de esta enfermedad.

“Doce países tuvieron una MCV2 (segunda dosis contra el Sarampión) por debajo del 70% incluidos Brasil, Paraguay, Bahamas, Argentina, México, Haití, Ecuador, Surinam, Venezuela y Bolivia”, advierte la OCDE

Detalla que la segunda dosis contra el sarampión “fue notablemente menor, del 76%” en los 32 países de América Latina.

Los promedios de la OCDE fueron del 93% para la primera dosis en 16 de los 32 países de la región pero solo siete lo lograron en la segunda dosis que fueron Cuba, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Uruguay, San Cristóbal y Nieves, El Salvador y Jamaica.

De acuerdo a la OCDE la segunda dosis es clave para lograr la inmunidad contra el sarampión pero México queda muy lejos de ese promedio establecido por el organismo pues apenas alcanza el 69% donde países como Guatemala , Honduras y hasta Belice están por arriba de nuestro país en esa materia.

Detalla que si bien la primera dosis de la vacuna que contiene el componente del sarampión (MCV1) promedió 88% en 2024 en la región, alrededor del 5-10% de los niños no desarrollan inmunidad tras la primera dosis, por lo que se requiere la segunda dosis para asegurar la inmunidad en quienes están en riesgo (

“Una cobertura alta y equitativa de las campañas de vacunación infantil es esencial para interrumpir la transmisión de enfermedades y proteger a todas las comunidades frente a diversas enfermedades transmisibles”, advierte

La OCDE recalca que la meta de eliminación de la OMS exige una cobertura de 95% para ambas dosis pero pocos países de América Latina sostienen actualmente ese nivel tanto en la primera como la segunda dosis.

El pasado 17 de noviembre la Organización Panamericana de la Salud (OPS) retiró a México el reconocimiento como país libre de transmisión endémica del sarampión junto a Estados Unidos y Bolivia.

La OPS determinó que el virus del sarampión circuló de forma continua en el país durante al menos 12 meses, criterio que indica el restablecimiento de la transmisión endémica.

Tras el brote iniciado en 2025, se reportaron más de 20,000 casos confirmados y 50 defunciones en el país.