INEGI revela disminución de la lectura en México (Galo Cañas Rodríguez)

La lectura constituye una de las prácticas culturales más importantes para el desarrollo de las sociedades contemporáneas. A través de ella se transmiten conocimientos, se construyen imaginarios colectivos, se amplían las posibilidades de comprensión del mundo y se desarrollan capacidades indispensables para el ejercicio de la ciudadanía. Su importancia trasciende el ámbito educativo: una sociedad que lee dispone de mayores recursos para interpretar su realidad, deliberar sobre los asuntos públicos y participar críticamente en la vida democrática.

Por ello, conocer cómo, cuánto y qué leen las personas resulta fundamental para evaluar las condiciones del desarrollo cultural de México.

Al respecto, destaca que, desde 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publica el Módulo sobre Lectura (MOLEC), instrumento estadístico que permite aproximarnos a las prácticas lectoras de la población. Los resultados correspondientes al periodo 2018-2026 ofrecen un panorama preocupante, pues revelan una disminución de la lectura, una acelerada transformación de los medios utilizados para acceder a contenidos escritos y desigualdades persistentes asociadas con la escolaridad. También plantean una pregunta esencial para la política cultural: ¿es suficiente incrementar la cantidad de personas que declaran leer, cuando desconocemos hasta qué punto esa lectura contribuye al desarrollo de capacidades de comprensión, reflexión y pensamiento crítico?

Qué mide realmente el MOLEC

El MOLEC investiga las prácticas de lectura declaradas por la población. Identifica la lectura de libros, revistas, periódicos, historietas, cómics, mangas, páginas de internet, foros y blogs. Asimismo, recoge información sobre frecuencia, tiempo dedicado, motivaciones, formatos y determinadas circunstancias que favorecen o dificultan la lectura. Se trata de una herramienta muy valiosa porque permite observar la relación que las personas establecen con los materiales escritos. Sin embargo, conviene precisar sus alcances: declarar que se ha leído un libro, un periódico o una página de internet no significa necesariamente que se haya comprendido su contenido. El módulo tampoco evalúa directamente la capacidad para interpretar argumentos complejos, distinguir información confiable o elaborar juicios críticos.

Esta distinción resulta indispensable para interpretar los resultados y formular políticas públicas. Hasta 2024, el módulo del INEGI incluía a personas alfabetas de 18 años y más, residentes en un agregado de 32 áreas urbanas de 100 mil habitantes o más. A partir de 2025, el INEGI amplió la cobertura al conjunto del territorio nacional e incorporó a personas alfabetas desde los 12 años, además de introducir modificaciones conceptuales y metodológicas. Por consiguiente, los resultados de 2025 y 2026 constituyen una nueva serie estadística y no son comparables directamente con las mediciones previas.

Gráfico 1: Trayectoria de lectura: la fractura metodológica de 2025

Una trayectoria que muestra retrocesos

Entre 2018 y 2024, la proporción de personas alfabetas de 18 años y más que declararon leer alguno de los materiales considerados por el MOLEC pasó de 76.4% a 69.6%. La disminución fue de 6.9 puntos porcentuales. El comportamiento no fue completamente uniforme. En 2023 se registró uno de los niveles más bajos, con 68.5%, seguido de una recuperación parcial durante 2024. Sin embargo, esta mejoría fue insuficiente para recuperar los niveles observados al inicio del periodo.

La lectura de libros siguió una trayectoria igualmente preocupante. En 2018, el 45.1% de la población estudiada declaró haber leído libros; para 2024, la proporción se había reducido a 41.8%. Aunque hubo fluctuaciones intermedias, el balance de esos siete años fue negativo.

La disminución resulta todavía más pronunciada en “otros materiales”. La proporción de personas que leían revistas pasó de 34.1% a 21.7%, mientras que la lectura de periódicos descendió de 40.3% a 17.8%. Este último dato merece especial atención. En seis años, la proporción de lectores de periódicos se redujo en aproximadamente 22.5 puntos porcentuales. La transformación de los medios de información y el desplazamiento hacia plataformas digitales seguramente forman parte del contexto explicativo, pero el MOLEC no permite establecer qué proporción de esa pérdida fue compensada mediante otras formas de acceso al periodismo.

La lectura de páginas de internet, foros y blogs presenta una trayectoria particularmente reveladora: en 2018, el 39.1% de la población estudiada declaró leer estos materiales, proporción prácticamente idéntica al 39.4% registrado en 2024. En siete años, el incremento acumulado fue de apenas 0.3 puntos porcentuales, con un máximo de 41.4% en 2022. Este estancamiento contrasta con la pronunciada disminución de la lectura de periódicos y revistas, y cuestiona la idea de que la expansión de los medios digitales haya compensado necesariamente el retroceso de otras prácticas lectoras. Conviene destacar, además, que las páginas de internet, los foros y los blogs ya estaban incorporados en las mediciones anteriores a 2025.

El cambio metodológico y la lectura digital

Con la nueva metodología, el INEGI reportó que en 2025 el 79.1% de la población alfabeta de 12 años y más leyó al menos un material MOLEC. En 2026, la proporción fue de 78.6%. A primera vista, estas cifras parecen indicar una recuperación notable frente al 69.6% registrado en 2024. Sin embargo, estamos frente a poblaciones y procedimientos de medición diferentes. El cambio puede modificar los resultados por razones estadísticas y de composición demográfica, independientemente de que las prácticas lectoras hayan mejorado o empeorado.

En contraste con lo anterior, mediante una comparación estadísticamente válida dentro de la nueva serie muestra una disminución de aproximadamente medio punto porcentual entre 2025 y 2026. La lectura de libros pasó de 62.5% a 61.4%, mientras que la de páginas de internet, foros y blogs descendió de 45.7% a 42.0%.

Resulta especialmente interesante la medición de redes sociales. En 2026, el 83.2% de la población estudiada declaró leer contenidos en estas plataformas. Sin embargo, el 14.8% leyó exclusivamente en redes sociales, sin haber leído ninguno de los demás materiales considerados por el MOLEC. En 2025, esta última proporción había sido de 13.1%. Esto revela una transformación de las prácticas culturales que merece mayor investigación, pues leer en una red social puede significar acceder a un ensayo, una investigación científica, una obra literaria o una discusión pública relevante.; pero también puede consistir en consumir mensajes breves, fragmentados o descontextualizados, cuya circulación depende de mecanismos algorítmicos diseñados primordialmente para captar y retener la atención, e incluso, fake news.

Ambas prácticas involucran lectura, pero sus exigencias cognitivas y sus posibles consecuencias culturales son diferentes. Sería injustificado afirmar entonces, únicamente con estos datos, que la expansión de la lectura digital produce una disminución de las capacidades intelectuales; sin embargo, también sería apresurado celebrar el aumento de personas que leen contenidos en plataformas digitales como prueba de un fortalecimiento de la cultura escrita y de la práctica lectora.

Lo que aparece es una cuestión de calidad que el instrumento no puede resolver: cuánto de lo leído es comprendido, qué profundidad y calidad tienen los contenidos consultados, si existe continuidad en la lectura y en qué medida las personas pueden evaluar críticamente la información recibida. Po ello, la política cultural necesita comprender estas diferencias.

La alfabetización del siglo XXI comprende el dominio de la escritura y la lectura, pero exige también capacidades para seleccionar fuentes, contrastar argumentos, reconocer desinformación y sostener procesos de atención y comprensión prolongados.

Gráfico 2: Brechas educativas de la lectura (2026)

La desigualdad educativa como problema estructural

Uno de los hallazgos más importantes de la edición de 2026 es la profunda desigualdad en las prácticas lectoras según el nivel de escolaridad. Entre las personas alfabetas con educación básica incompleta, el 68.6% declaró leer algún material MOLEC. La proporción fue de 66.1% entre quienes tenían educación básica completa, de 84.3% entre quienes alcanzaron la educación media superior y de 93.2% entre quienes contaban con educación superior. La diferencia entre los niveles educativos es considerable. Mientras aproximadamente dos terceras partes de la población con escolaridad básica registran alguna práctica lectora, entre quienes poseen educación superior la proporción supera nueve de cada diez personas.

La brecha es todavía más significativa cuando se examina exclusivamente la lectura de libros. Entre las personas con educación básica completa, el 43.3% declaró haber leído libros, frente al 77.5% de quienes tenían estudios superiores. Como se observa, la distancia alcanza 34.2 puntos porcentuales.

Estos resultados muestran que las prácticas lectoras se distribuyen de manera profundamente desigual entre los distintos grupos educativos, y que el acceso a la educación formal se encuentra estrechamente asociado con mayores oportunidades de acercamiento a la cultura escrita. Sin embargo, la interpretación requiere cautela: estas diferencias no demuestran que la escolaridad sea la única causa. También intervienen las condiciones económicas de los hogares, el acceso a materiales culturales, las experiencias educativas y los entornos familiares.

La desigualdad lectora forma parte, así, de un problema más amplio de desigualdad cultural. Quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a la educación también encuentran restricciones para participar de manera sostenida en determinadas prácticas de lectura.

Los hogares, las escuelas y la formación de lectores

Los datos del MOLEC permiten afirmar que la formación de hábitos lectores comienza mucho antes de que una persona adquiera o consiga un libro. Está vinculada con las experiencias de la infancia, la disponibilidad de materiales escritos, las prácticas familiares y las oportunidades que ofrecen las instituciones educativas. En efecto, desde la edición de 2025, el MOLEC incorporó información sobre estímulos recibidos durante la infancia, entre ellos la presencia de libros en el hogar, las experiencias de lectura compartida y las actividades promovidas por la escuela primaria.

Estas dimensiones son especialmente relevantes porque permiten examinar la lectura como una práctica socialmente construida y como parte del capital cultural familiar. La posibilidad de crecer en un entorno donde existen libros y adultos que leen, conversan sobre textos o acompañan actividades escolares constituye una experiencia cultural que no se distribuye de manera uniforme.

La escuela desempeña, por tanto, una función decisiva. Su responsabilidad comprende la enseñanza de las habilidades básicas de lectura y la creación de oportunidades para descubrir la literatura, la historia, la filosofía y el conocimiento científico como fuentes de experiencias intelectuales significativas. La formación de lectores exige continuidad, y difícilmente puede consolidarse mediante campañas ocasionales o actividades desvinculadas de las trayectorias educativas y de las condiciones concretas de vida de la población.

Una política de lectura para el desarrollo

Los resultados de 2026 muestran también que, entre quienes no leyeron “materiales MOLEC”, el 45.1% señaló como principal motivo la falta de interés, motivación o gusto por la lectura, mientras que el 34.5% mencionó la falta de tiempo. Ambas respuestas merecen una interpretación social. El interés por leer se forma dentro de experiencias familiares, escolares y culturales concretas. De igual manera, la disponibilidad de tiempo depende de las condiciones laborales, las responsabilidades de cuidado, los desplazamientos cotidianos y las posibilidades materiales de organizar la vida. En resumen: promover la lectura supone intervenir en ese conjunto de circunstancias.

Una política cultural integral debería fortalecer las bibliotecas públicas y escolares, ampliar el acceso gratuito a libros impresos y digitales, promover mediadores de lectura, desarrollar programas permanentes de formación lectora y garantizar que niñas, niños y adolescentes encuentren oportunidades efectivas de acercamiento a la literatura y al conocimiento. También resulta indispensable reconocer las nuevas prácticas digitales y promover capacidades de lectura crítica frente a las plataformas tecnológicas. El desafío contemporáneo consiste en ampliar el acceso a contenidos escritos y mejorar las condiciones para comprenderlos, discutirlos y utilizarlos reflexivamente.

La información disponible deja una conclusión fundamental: México enfrenta una desigualdad persistente en el acceso a la cultura escrita y una transformación acelerada de las formas de lectura. La respuesta pública deberá considerar ambas dimensiones.