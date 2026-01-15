¿El Sat fiscalizará tus tandas? No, aquí lo aclaramos

Una información que circuló en algunos medios de comunicación señalaba que las tandas, esa forma de ahorro popular e informal, recibiría fiscalizaciones e incluso multas del Sat.

Más de uno comenzó a preocuparse, pero ya pueden dormir tranquilos.

El Sistema de Administración Tributaria aclaró a quienes realian las tandas que no realiza operativos de vigilancia sobre ese tipo de recursos en la que generalmente participan vecinos o compañeros de trabajo.

“Los mecanismos de ahorro popular, conocidos como tandas no son, ni serán, un objetivo de fiscalización”, prometió el Sat y agregó que ña información difundida sobre este tema carecen de fundamento legal y “buscan alarmar a la población”.