Nacional

Circuló la información este jueves y preocupó a más de uno

¿El Sat fiscalizará tus tandas? No, aquí lo aclaramos

Por Jesús Sánchez

Una información que circuló en algunos medios de comunicación señalaba que las tandas, esa forma de ahorro popular e informal, recibiría fiscalizaciones e incluso multas del Sat.

Más de uno comenzó a preocuparse, pero ya pueden dormir tranquilos.

El Sistema de Administración Tributaria aclaró a quienes realian las tandas que no realiza operativos de vigilancia sobre ese tipo de recursos en la que generalmente participan vecinos o compañeros de trabajo.

“Los mecanismos de ahorro popular, conocidos como tandas no son, ni serán, un objetivo de fiscalización”, prometió el Sat y agregó que ña información difundida sobre este tema carecen de fundamento legal y “buscan alarmar a la población”.

