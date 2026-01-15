Frustran robo de tráiler en Puebla con acciones por tierra y aire

En Puebla, el intento de robo de un tráiler cerca de la zona de la Central de Abasto fue frutado en cuestión de minutos gracias a la implementación del operativo “Puebla Segura”.

Gracias a la respuesta del Gobierno de Alejandro Armenta, elementos de las Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata (FERI) de la Policía Estatal y la Policía Municipal, actuaron eficazmente por tierra y aire para detener el robo,

El objetivo fue ubicado desde el cielo apenas minutos después de que fuera sustraído, por lo que la delincuencia no tuvo oportunidad de completar su objetivo.

El Gobernador Alejandro Armenta fue contundente al señalar que su administración no permitirá omisiones. “Estamos combatiendo el delito de frente. Esta detención demuestra que nuestra tecnología y nuestros elementos están listos para actuar al instante. En Puebla, quien la hace, la paga; no vamos a descansar hasta que cada poblano se sienta seguro”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Vicealmirante Francisco Sánchez González, destacó que esta operación es una muestra de la coordinación total que existe con la Marina, SEDENA y Guardia Nacional.