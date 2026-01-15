Hay tres escenarios para elección de plurinominales, dice Monreal; sin acuerdo con PT o PVEM no es posible reforma electoral

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, en entrevista con Radio Fórmula, comentó que durante la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum se plantearon tres escenarios de las propuestas respecto a la elección de los senadores plurinominales.

“Para ser exactos en este tema se plantearon tres escenarios. Una, que se mantengan de 300, 200 senadores, con una fórmula de votación distinta, para plurinominales, con listas estatales. Dos, que disminuya en la Cámara de Diputados, de 500 legisladores a 400. 300 de mayoría y 100 de representación proporcional. Y la tercera, que incluso se analizó para diputados, que sean 200 de mayoría y 200 de representación. Además, más o menos hubo acuerdo, es sobre la supresión de 32 senadores de representación proporcional. Ese es un tema, donde, repito, no hubo votación, no hubo decisión de decir ‘así va’. La Presidenta dijo que se explore, que se hable con los partidos aliados, incluyendo Morena. Ningún partido es parte de la Comisión Redactora de la iniciativa de reforma. No fueron invitados ni Morena, ni el PT ni el PVEM. Hasta ayer fue cuando se dio la indicación de que para poder transitar en una iniciativa que firmara la Presidenta. Y ayer se dio la indicación para que se reunieran con el PT y con el Verde esta comisión y la secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez)”, precisó Monreal.

Sin embargo, dijo, hay dos propuestas para la conformación del Consejo General del INE, de 11 a 9 consejeros.

“No se plante una elección universal de los consejeros, sino que se mantenga el proceso de selección como se ha hecho hasta ahora. Y la propuesta es también reducir hasta a siete el número de consejeros”, agregó el legislador zacatecano.