INE debe estar en debate de reforma electoral, demanda Kenia López Rabadán

CDMX — El Instituto Nacional Electoral (INE) es fundamental en el próximo debate de la reforma electoral, y México tiene que refrendar que es un país democrático, con instituciones que no tengan la bota en la garganta del gobierno presionándolas, demandó la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán.

Este jueves, López Rabadán sostuvo un encuentro, que duró poco más de dos horas, con Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, con quien abordó algunos temas de la eventual iniciativa presidencial por la que se plantea modificar la Constitución federal en materia electoral.

Tras la reunión, la diputada panista comentó que se le hizo extensiva al INE la apertura del Palacio Legislativo para escuchar al árbitro electoral.

“Nosotros, me parece, tenemos que defender a las autoridades electorales, porque una autoridad electoral no puede tener la bota aquí en la garganta del gobierno presionando, no debe, eso no funciona, y ya hay muchas historias, en nuestro país y a nivel internacional. Se tienen que cuidar a las instituciones que garanticen la democracia”, dijo la legisladora.

Kenia López Rabadán se abstuvo de calificar si fue “bueno o malo” que los consejeros del INE hayan llevado primero a Palacio Nacional sus propuestas de reforma, y se limitó a decir que se “respeta esa decisión”.

Respecto a qué puntos abordó con Taddei de cara al debate en comisiones de la propuesta presidencial, la panista dijo que no se puede hablar ni especular de lo que no se conoce, porque aún la iniciativa no es enviada al Congreso de la Unión.

Reiteró que el documento está previsto para ser enviado en febrero, por lo que aún no pueden decir cuál será el foco de la discusión, pero resaltó que una reforma no puede cercenar a la autoridad electoral, no debe limitar la representación de los mexicanos a través de la vía plurinominal, además de se deben poner ‘candados’ a un posible financiamiento de los grupos de la delincuencia organizada.

“No podemos, con un discurso, decir que estamos a favor de la democracia, y con otro discurso cercenar o tratar de cercenar, de recortar a las personas que están absolutamente capacitadas en esta institución para que el voto de los mexicanos cuente, porque se trata de los mexicanos, no se trata de la aspiración política de ningún partido o de ningún régimen en turno. Los mexicanos nos merecemos que nuestro voto sea escuchado, sea bien contado y sea representado en las instituciones”, dijo López Rabadán.

La presidenta de la Cámara baja reiteró que sea como sea que se presente la propuesta de reforma electoral, los partidos de oposición deben ser escuchados.

“Y yo también creo que esta reforma tiene, sí o sí, que escuchar a la oposición. Tiene que ser escuchado el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano. No permitir la escucha, no permitir un espacio amplio de acuerdos para una reforma electoral, me parece que sería un retroceso al siglo pasado en este país, y ya lo vivimos, y no es bueno, porque lo que les garantiza a los países democráticos, su estabilidad, pues es justamente que todos los jugadores sean partícipes de las decisiones”.