Construcción de presa El Novillo garantizará agua a más de 250 mil habitantes de La Paz

Construcción de presa El Novillo

Con el objetivo de garantizar agua suficiente y de calidad, la Conagua construye la El Novillo, en beneficio de más de 250 mil habitantes del municipio de La Paz, Baja California Sur.

Con una inversión estimada en 2 mil 400 millones de pesos, esta infraestructura hidráulica será estratégica debido a que mejorará el abasto de agua potable, en cantidad y calidad, impactando positivamente en la vida de la población, a quien se le cubrirá una necesidad histórica.

Esta obra también cubrirá la demanda futura de agua potable de la población y de los sectores productivos del estado. Así, se fortalecerá la seguridad hídrica de la región, lo cual constituye un factor fundamental para su desarrollo social y económico.

El proyecto integral de la presa incluye una cortina y obras complementarias, una planta potabilizadora y un acueducto. Con ello, se garantizará el suministro eficiente, continuo y de calidad para las y los sudcalifornianos.