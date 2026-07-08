¿No sabes en qué Afore estás? Pasos para ubicar tus ahorros

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) pone a disposición diversas opciones para que los trabajadores conozcan la ubicación de su Administradora de Fondos para el Retiro (Afore).

Conocer si perteneces a una administradora es crucial para asegurar un futuro financiero estable, ya que mantener los ahorros en una institución como esta permite generar rendimientos a largo plazo y ayuda a la posibilidad de aumentar la pensión.

¿Cómo saber si cuento con una Afore?

Los trabajadores interesados en conocer en donde se encuentra invertido su dinero, podrán verificar de manera gratuita a través de:

Línea telefónica SARTEL

Consulta en internet

Ingresar a AforeMóvil

Si verificas a través de la asistencia telefónica deberás comunicarte al número 55 1328-5000. En caso de usar los servicios en línea, deberán acceder al portal AforeWeb en su sección “Localiza tu Afore”.

¿Qué datos necesitas para localizar la Afore?

Para iniciar una búsqueda deberás contar con el Número de Seguridad Social (NSS) o contar con tu Clave Única de Registro de Población (CURP), en caso de ser trabajador del estado.

Al momento de consultar en línea, el portal oficial te solicitará un correo electrónico, al cual se enviarán los archivos correspondientes, por lo cual es necesario que tengas acceso a él, al momento de realizar la búsqueda.

¿Qué hacer después de identificar la Afore?

Asimismo, el Consar recomienda una vez localizada la cuenta individual, ponerse en contacto directo con la Administradora para recibir información a detalle sobre la cuenta individual.

En caso de no estar dado de alta en algunas administradoras, las autoridades sugieren elegir una y comenzar con el trámite de registro correspondientes.

Las inversiones que se realizan a través de Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores) agrupa los recursos dependiendo de la edad de los trabajadores y se emplea con una perspectiva de fecha de retiro.