Dictan prisión preventiva a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex

Detenido Víctor "N". (FGJCDMX)

Un juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El exfuncionario enfrenta un proceso penal por el delito de violencia familiar, luego de que se difundió un video en el que se observa que golpeó a su esposa.

La defensa de Rodríguez Padilla solicitó que a su cliente se le otorgara la medida cautelar de arraigo domiciliario, dado que aparentemente el exfuncionario padece problemas de salud.

La autoridad judicial negó la petición, dado que el abogado no acreditó la condición médica del exdirector de Pemex, por lo que deberá continuar su proceso en prisión.

El exfuncionario fue detenido el pasado siete de julio, en la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detalló que en marzo de 2026, la víctima se encontraba con el imputado en un domicilio ubicado en el estado de Morelos, donde la habría agredido física y verbalmente tras una discusión. A partir de estos hechos, la Fiscalía de Morelos estableció la probable participación de Víctor “N” y obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

María Felicia Jiménez publicó en una cuenta de redes sociales un video en el que elexfuncionario la golpeó dentro de su domicilio.

Junto con la grabación, la mujer difundió un mensaje en el que explicó que decidió presentar públicamente la denuncia por considerar que su situación requería protección para ella y para sus hijos menores de edad.

En el mismo pronunciamiento solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y expresó su preocupación por las posibles consecuencias que pudiera enfrentar durante el proceso.