Estados que impulsan la participación económica de las mujeres

Desigualdad económica de género

El trabajo no remunerado, el sistema de pago desigual, la mayor inversión de tiempo al hogar y a los cuidados y la inseguridad en los traslados, son factores que continúan siendo barreras para que las mujeres incrementen su participación en la economía del país.

De acuerdo a una medición realizada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), denominado #ConLupaDeGénero, en el último año, el principal factor en este rubro de desigualdad fue atribuido a la carga inequitativa de trabajo no remunerado y de cuidados, ya que a pesar de que actualmente un promedio de 45 por ciento de las mujeres en el país tienen acceso a una preparación académica que alcanza el nivel medio superior, también siguen siendo las principales cuidadoras en los hogares, condición agravada por la falta de disponibilidad de servicios de cuidado infantil y para personas adultas mayores.

Anualmente el IMCO realiza una medición de las 32 entidades del país para observar su evolución en el nivel de desempeño; en este ranking, los estados mejor posicionados o los que mejoran su posición son aquellos que presentan mayor población de mujeres preparadas, menores tasas de embarazo adolescente, una distribución más equitativa del trabajo no remunerado y menores niveles de pobreza laboral.

México bajo la lupa de género

El estudio señala que hasta ahora ningún estado ha alcanzado el máximo nivel de desempeño debido a las condiciones que ofrecen para que las mujeres participen en el mercado laboral y vivan autonomía económica.

Los estados con mejor valoración este 2026, tomando en cuenta la Entrada de las mujeres a la economía remunerada, la Permanencia de las mujeres en la economía remunerada, y la Autonomía económica de las mujeres fueron:

Baja California Sur (subió una posición respecto al año pasado)

Ciudad de México (bajó una posición)

Nuevo León (permaneció en la misma posición)

Yucatán (subió cuatro posiciones, es uno de los que tuvieron mejores avances)

Colima (subió dos posiciones)

En contraste los peores evaluados fueron:

Tabasco (bajó cinco posiciones)

Guerrero (subió dos posiciones)

Chiapas (bajó una posición)

Veracruz (bajó una posición)

Oaxaca (permaneció en la misma posición)

El IMCO recomienda a las entidades que aceleren procesos como la instalación de sistemas de cuidados y asuman posiciones más proactivas en esta materia.