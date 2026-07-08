Estados que impulsan la participación económica de las mujeres

El trabajo no remunerado, el sistema de pago desigual, la mayor inversión de tiempo al hogar y a los cuidados y la inseguridad en los traslados, son factores que continúan siendo barreras para que las mujeres incrementen su participación en la economía del país.
De acuerdo a una medición realizada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), denominado #ConLupaDeGénero, en el último año, el principal factor en este rubro de desigualdad fue atribuido a la carga inequitativa de trabajo no remunerado y de cuidados, ya que a pesar de que actualmente un promedio de 45 por ciento de las mujeres en el país tienen acceso a una preparación académica que alcanza el nivel medio superior, también siguen siendo las principales cuidadoras en los hogares, condición agravada por la falta de disponibilidad de servicios de cuidado infantil y para personas adultas mayores.
Anualmente el IMCO realiza una medición de las 32 entidades del país para observar su evolución en el nivel de desempeño; en este ranking, los estados mejor posicionados o los que mejoran su posición son aquellos que presentan mayor población de mujeres preparadas, menores tasas de embarazo adolescente, una distribución más equitativa del trabajo no remunerado y menores niveles de pobreza laboral.
El estudio señala que hasta ahora ningún estado ha alcanzado el máximo nivel de desempeño debido a las condiciones que ofrecen para que las mujeres participen en el mercado laboral y vivan autonomía económica.
Los estados con mejor valoración este 2026, tomando en cuenta la Entrada de las mujeres a la economía remunerada, la Permanencia de las mujeres en la economía remunerada, y la Autonomía económica de las mujeres fueron:
- Baja California Sur (subió una posición respecto al año pasado)
- Ciudad de México (bajó una posición)
- Nuevo León (permaneció en la misma posición)
- Yucatán (subió cuatro posiciones, es uno de los que tuvieron mejores avances)
- Colima (subió dos posiciones)
En contraste los peores evaluados fueron:
- Tabasco (bajó cinco posiciones)
- Guerrero (subió dos posiciones)
- Chiapas (bajó una posición)
- Veracruz (bajó una posición)
- Oaxaca (permaneció en la misma posición)
El IMCO recomienda a las entidades que aceleren procesos como la instalación de sistemas de cuidados y asuman posiciones más proactivas en esta materia.