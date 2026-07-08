Afiliación de personas trabajadoras independientes al IMSS: ¿Cómo funciona y cuáles son los requisitos? Como trabajador independiente, puedes asegurarte bajo la Modalidad 10 del IMSS; conoce los requisitos y beneficios de afiliarte (Pexels)

Si eres trabajador independiente, puedes afiliarte a la Modalidad 10 del IMSS para asegurarte y, así, recibir prestaciones; conoce cuáles son los requisitos y qué beneficios podrás recibir.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantiene un esquema de aseguramiento para los trabajadores independientes como profesionales, comerciantes pequeños, artesanos y demás trabajadores no asalariados, por lo que, si perteneces a este grupo de personas, puedes acceder a la Modalidad del 10 del IMSS.

¿Qué es la Modalidad 10 del IMSS y cómo funciona?

El Régimen Obligatorio de Personas Trabajadoras Independientes, también conocido como Modalidad 10 del IMSS, permite a los trabajadores independientes, es decir, aquellos que no tienen un patrón, afiliarse a esta institución médica para acceder a seguridad social, además de poder aportar a su subcuenta de vivienda.

Al inscribirte a esta modalidad, podrás recibir servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos, así como incapacidades, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro y prestaciones sociales como velatorios y guarderías. Lo único que tienes que hacer es cubrir las cuotas obrero-patronales.

¿Cuáles son los requisitos para la Modalidad 10 del IMSS?

Para afiliarte al esquema para Personas Trabajadoras Independientes puedes hacerlo a través de internet y solo necesitarás:

CURP

RFC

Número de Seguridad Social (NSS)

Correo electrónico personal

¿Cuánto cuesta la afiliación al IMSS para trabajadores independientes? Costos y cálculo de cuotas

El costo para pertenecer a la Modalidad 10 del IMSS variará de acuerdo con la ocupación que realizas y los días del mes de aseguramiento.

No obstante, para calcular la cuota de la Modalidad 10 que tendrías que cubrir, el IMSS pone a tu disposición una calculadora virtual en la que podrás seleccionar la categoría de “División” y “Grupo principal” en la que se ubique tu ocupación, así como el ingreso mensual que percibes.

Con estos datos, la "Calculadora de cuota" te mostrará de cuánto sería tu pago mensual, bimestral, semestral o anual para afiliarte al IMSS bajo esta modalidad.