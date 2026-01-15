INPI reitera protección y derechos de pueblos indígenas de Guanajuato y Querétaro

Asamblea Regional de Seguimiento del Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí del Noreste de Guanajuato y del Semidesierto de Querétaro

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, junto con las autoridades indígenas, se llevó a cabo la Asamblea Regional de Seguimiento del Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí del Noreste de Guanajuato y del Semidesierto de Querétaro, en la que destacó que el Gobierno de México ha invertido 686.5 millones de pesos en los 4 ejes temáticos que lo integran: Lugares y Sitios Sagrados, Cultura e Identidad; Tierra, Territorio y Medio Ambiente; Gobierno Tradicional, Paz y Seguridad y Bienestar Común.

“Nosotros tenemos la profunda convicción de que tenemos que trabajar de manera directa a través del diálogo y la escucha con las autoridades como representantes legítimos de la comunidad”, manifestó Regino Montes.

El titular de la dependencia destacó el reconocimiento el pleno de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicanos, al firmarse el Decreto Constitucional del Artículo 2° de la Carta Magna, “y se implementa por decisión y liderazgo de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo”, aseguró.

Además, Regino Montes declaró que el reconocimiento a las comunidades como sujetos de derecho público con patrimonio propio, significa reconocer a su gobierno tradicional con capacidad para tomar decisiones en sus Asambleas Comunitarias, recibir recursos públicos, obtener obras públicas y patrimonio.

El director general del INPI, detalló que en el tema de Lugares sagrados, cultura e identidad se ha invertido un total de 7.4 millones de pesos, en el cual se realizaron diversas acciones para la preservación, fortalecimiento de los lugares y sitios sagrados a fin de elaborar un catálogo regional para la conformación de la Comisión de Lugares y Sitios Sagrados, lengua, danza, festividades y producción artesanal de los Pueblos Chichimeca y Otomí.

También señaló que en el eje temático de Tierra, Territorio y Medio Ambiente, invirtieron 37.1 millones de pesos. Puntualizó el término del conflicto agrario entre Cruz del Palmar y la Petaca y con ello, el nacimiento del primer ejido en el marco de este Plan de Justicia. Sumado a esto, reportó la inversión acumulada de 104 millones de pesos para 110 comunidades indígenas el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

En la Asamblea Regional se reconoció como un avance fundamental, la iniciativa sobre la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA-2025, para establecimientos de salud y la atención integral materna y neonatal, donde el IMSS Bienestar firmó la adhesión del Centro para los Adolescentes (CASA) en el Municipio de San Miguel de Allende, para convertirlo en el Centro de Excelencia en Partería y Bienestar.

Por su parte, la asesora de la Presidencia de la República en materia de Defensa y Protección del Medio Ambiente, Jesusa Rodríguez Ramírez recalcó el compromiso de la presidenta de la República para hacer justicia y garantizar los derechos históricos a los pueblos indígenas, que desde el primer año de su gobierno “aceleró la implementación de la reforma constitucional con la creación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos”, expresó.

Asimismo, la delegada de los Programas del Bienestar de Guanajuato, Alma Alcaraz Hernández resaltó que el Gobierno de México destinó para la entidad alrededor de 60 millones de pesos del FAISPIAM. “En el Plan de Justicia, se le está regresando a las comunidades lo que por años les fue negado y que por derecho les corresponde”, aludió.

La asamblea acordó la profundización de el Plan de Justicia para que esté apegada al nuevo contexto jurídico de la reforma al Artículo 2 constitucional, realización de recorridos en territorio para su posterior revisión de los caminos a petición de de 50 caminos artesanales y la creación de 39 Casas Comunitarias de Lengua Indígena (CALI): 31 para el pueblo Otomí y 8 para el pueblo Chichimeca, con el objetivo de fortalecer las lenguas indígenas. Las autoridades realizarán sus Asambleas Comunitarias para definir las sedes de las CALIS.

