¿Cuándo depositan la Pensión para el Bienestar? Conoce las fechas tentativas del pago correspondiente a los meses de julio y agosto

Los beneficiarios de los programas de la Secretaría del Bienestar continúan a la espera de los calendarios oficiales para conocer las fechas exactas en las que será depositado el séptimo pago de este beneficio. Este programa beneficia a miles de personas y las ayuda a mejorar sus condiciones de vida.

En periodos anteriores, las fechas de pago se dieron a conocer durante los primeros días del mes, pero en esta ocasión aún no se han publicado los calendarios por parte de las autoridades, lo cual ha generado dudas entre las y los pensionados.

Aún no se ha dado a conocer el calendario para el pago de la Pensión para el Bienestar

Por el momento, ningún organismo oficial ha informado de algún cambio en la entrega de esta ayuda, por lo que las fechas tentativas que se encuentran en algunos portales únicamente son una proyección que se basa en la información de los cronogramas de pago anteriores; por lo tanto, se contempla que los depósitos inicien tentativamente el lunes 6 de julio.

Calendario tentativo de las fechas de pago de la Pensión Bienestar para adultos mayores

Se espera que en próximos días se den a conocer a través de los canales oficiales las fechas en las que los adultos de 65 años recibirán su depósito, así que te compartimos un calendario tentativo:

Lunes 6 de julio: letra A

Martes 7 de julio: letra B

Miércoles 8 y jueves 9 de julio: letra C

Viernes 10 de julio: letras D, E, F

Lunes 13 y martes 14 de julio: letra G

Miércoles 15 de julio: letras H, I, J, K

Jueves 16 de julio: letra L

Viernes 17 y lunes 20 de julio: letra M

Martes 21 de julio: letras N, Ñ, O

Miércoles 22 de julio: letras P, Q

Jueves 23 y viernes 24 de julio: letra R

Lunes 27 de julio: letra S

Martes 28 de julio: letras T, U, V

Miércoles 29 de julio: letras W, X, Y, Z

Asimismo, es importante mantenerse atento a las redes sociales y vías de comunicación del programa para conocer cualquier anuncio de última hora.

¿Cuál es el monto que reciben las personas con la Pensión para el Bienestar?

Este beneficio de 6 mil 400 pesos se efectúa en una sola exhibición y se deposita en las tarjetas del Banco Bienestar. Las autoridades recomiendan a las personas acreedoras consultar su saldo a través de la aplicación móvil de la institución, antes de acudir a cualquier sucursal, esto con la finalidad de evitar aglomeraciones.