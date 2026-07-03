Sheinbaum anuncia inversión para el Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha

Plan de Justicia al Pueblo P’urhépecha Claudia Sheinbaum Pardo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión cercana a los 4 millones de pesos como parte del Plan de Justicia al Pueblo P’urhépecha, además de una serie de proyectos en materia de salud, educación, infraestructura y seguridad para fortalecer el desarrollo de las comunidades originarias de la Meseta Purépecha.

Durante un encuentro con habitantes y autoridades comunales en la Unidad Deportiva de Cherán, la mandataria informó que entre los compromisos asumidos se encuentra la rehabilitación de un hospital con un área especializada en hemodiálisis, la construcción de una clínica y la rehabilitación de la unidad deportiva donde se realizó el evento.

Asimismo, adelantó que el Gobierno de México analizará la apertura de las carreras de Medicina y Enfermería en el Instituto Tecnológico de la región o en otra institución educativa, con el objetivo de ampliar la oferta académica para los jóvenes de la comunidad.

En materia de seguridad, Sheinbaum señaló que sostendrá una reunión con las autoridades comunales en la Ciudad de México para fortalecer el modelo de autogobierno y las rondas comunitarias mediante la instalación de un Centro de Control y Comando (C2), equipado con cámaras de videovigilancia y sistemas de monitoreo.

La presidenta destacó que estas acciones forman parte del seguimiento al Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha y refrendó el compromiso de atender las principales demandas planteadas por el Consejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán.

Durante su mensaje, recordó que visitó por primera vez la región hace más de cuatro décadas y afirmó que desde entonces mantiene un vínculo especial con la comunidad. A su llegada fue recibida con una ceremonia tradicional purépecha en honor a la Madre Tierra, encabezada por mujeres de la localidad.

Sheinbaum también subrayó la importancia de fortalecer las formas tradicionales de organización y seguridad de los pueblos originarios, así como de reconocer su papel en la historia y el desarrollo del país. Además reiteró que uno de los compromisos de su administración es garantizar que los pueblos indígenas continúen recibiendo recursos públicos de manera directa y planteó incorporar en la Constitución el principio de que estos presupuestos aumenten de forma permanente.