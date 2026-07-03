Segob: Módulos de desarme voluntario en Michoacán canjearon 414 armas de fuego por dinero en efectivo

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia la Secretaría de Gobernación (Segob), informó de la realización de 77 Ferias del Bienestar, en 68 municipios del estado de Michoacán así como de la instalación de 10 módulos de “Sí al Desarme, Sí a la Paz”. Lo mismo que de la entrega de más de 2 millones de artículos nuevos y de primera necesidad a través de los Tianguis del Bienestar.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, explicó que estos resultados y acciones comprenden del 19 de noviembre de 2025 al 2 de julio de este año.

Los artículos nuevos entregados, amplió, beneficiaron a más de 27 mil 050 familias, de siete municipios, mientras que las Ferias del Bienestar han brindado más de 850 mil servicios y trámites, de estos, alrededor de 100 mil fueron atenciones de salud y más de 44 mil de alimentación para el bienestar. Asimismo, se entregaron tarjetas de Pensiones para el Bienestar; gestionaron créditos a la palabra; expidieron más de 14 mil copias certificadas de acta de nacimiento, y realizaron más de 3 mil trámites ante el SAT.

“Sí al Desarme, Sí a la Paz” canjeó 414 armas de fuego por dinero en efectivo. Sobre este programa la funcionaria federal recalcó que se realiza en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica. Además, que se impulsa la oferta y emprendimiento para adolescentes, y su incorporación al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”. En adición, el Gobierno federal entregó diversas becas como “Rita Cetina” en educación básica, en donde hay 332 mil 842 alumnos beneficiados, y cuenta con un presupuesto de 2 mil 700 millones de pesos. Del mismo modo, la beca universal “Benito Juárez”, en educación media superior, tiene 132 mil becarios, con un presupuesto de mil 300 millones de pesos;“Jóvenes Escribiendo el Futuro” para educación superior, tiene más de 16 mil becarios, con una partida de 466 millones de pesos; y la beca “Gertrudis Bocanegra”, con 55 mil 924 beneficiario, y un presupuesto de 531 millones de pesos, según lo informó la titular de Segob.

Jesús S.