Vacaciones de verano 2026 cuándo terminan las clases y qué estados salen primero (Cuartoscuro)

Padres de familia y estudiantes de todo México ya consultan los canales oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para confirmar las fechas del cierre escolar 2025-2026.

Se espera que los alumnos de nivel básico de escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional en todo el país finalicen sus estudios la segunda semana del mes de julio.

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2025-2026?

La fecha oficial para el cierre de este ciclo es el 15 de julio de 2026; sin embargo, a pesar de tener una fecha establecida por parte de las autoridades, algunos estados de la República han modificado su fin de curso.

Estos estados han adelantado sus clausuras como una medida de prevención para los alumnos de nivel básico, por las lluvias torrenciales y las altas temperaturas que afectan al país.

¿Qué estados adelantaron sus vacaciones de verano?

El estado de Chihuahua concluyó sus clases el día 19 de junio, mientras que Colima puso fin a las actividades educativas el 25 de junio. Para el 26 de junio, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria del estado de Yucatán dieron por concluido su ciclo escolar. Mientras que en Tlaxcala comenzaron sus vacaciones de verano el 30 de junio.

Aunque no todos los estudiantes de la República se despidieron de las aulas en la misma fecha, aún hay seis estados más que informaron el adelanto del fin de curso y son:

Baja California Sur, 3 de julio

San Luis Potosí, 5 de julio

Nuevo León, 8 de julio

Guanajuato, 10 de julio

Sinaloa, 10 de julio

Tamaulipas, 10 de julio

En el caso de los demás estados, todos terminarán clases el miércoles 15 de julio de 2026 y las vacaciones de verano arrancarán el jueves 16 de julio de 2026.

Fechas importantes de julio para el cierre de ciclo escolar 2025-2026

Aunque el ciclo está por terminar, las madres, padres y tutores tienen fechas importantes durante el mes de julio que no deben olvidar:

El registro de calificaciones, el día 3 de julio

Entrega de boletas y certificados, el día 14 de julio

También se espera que en esta última fecha se lleven a cabo las clausuras escolares.