Beca Rita Cetina y Benito Juárez: la razón por la que no habrá depósitos durante julio Conoce por qué no habrá pago de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez en julio, además de cuándo será el próximo depósito (Imagen hecha con IA)

Tras el depósito de junio y previo al fin del ciclo escolar actual, miles de beneficiarios se preguntan cuándo se realizará el próximo pago de la beca Rita Cetina y Benito Juárez, por lo que aquí te compartimos todo lo que se sabe sobre este apoyo económico.

La Beca Benito Juárez está dirigida a estudiantes de nivel medio superior que se encuentren cursando la preparatoria o bachillerato público, ya sea en modalidad escolarizada o mixta.

Mientras tanto, la Beca Rita Cetina está dirigida a estudiantes de secundaria y de primaria. En el caso de nivel secundaria, los depósitos se realizan de manera bimestral, al igual que con la beca Benito Juárez.

Sin embargo, a pesar de que los pagos de estas dos becas se realizan de manera bimestral a lo largo del año, existen dos meses en los que ningún estudiante recibe algún depósito.

¿En qué meses no se deposita la Beca Rita Cetina y Benito Juárez?

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Bienestar, durante julio y agosto no se realizan depósitos a los beneficiarios de las becas Bienestar, incluidas las becas Rita Cetina y Benito Juárez.

Esto debido a que los pagos de la beca Rita Cetina y Benito Juárez únicamente se realizan durante los 5 bimestres que dura el ciclo escolar, siendo julio y agosto los meses correspondientes al periodo vacacional.

¿Cuándo es el próximo pago de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez?

Debido a lo anterior, el próximo pago de la beca Rita Cetina y Benito Juárez será el primero del nuevo ciclo escolar y corresponderá a los meses de septiembre-octubre.

No obstante, este pago no se depositará en septiembre, pues, considerando los calendarios de años anteriores, el depósito suele realizarse hasta octubre, por lo que deberás esperarte hasta ese mes para recibir tu próximo pago.

¿De cuánto es el monto del próximo pago de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez?

El monto de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez para octubre de 2026 será de $1,900 pesos para todos los estudiantes de nivel medio superior y secundario debido a que en esta ocasión no habrá pago doble.