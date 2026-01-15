Precios máximos y mínimos de la canasta básica: Profeco

Profeco da a conocer precios mínimos y máximos de la canasta básica. Profeco da a conocer precios mínimos y máximos de la canasta básica.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realiza un monitoreo semanal que tiene la finalidad de mantener informada a la población sobre los lugares dónde pueden encontrar los 24 productos de la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic).

Estos monitoreos son publicados en el histórico de la sección del Quién es Quién en los Precios y se presentan los precios máximos y mínimos de la canasta, por regiones: centro, centro-norte, norte y sur.

Como parte del acuerdo entre el Gobierno Federal y empresarios, la canasta básica no debe exceder de $910.00 pesos y está calculada para ser consumida en una semana por una familia de cuatro integrantes.

Dentro del grupo que conforma la primera región se encuentran la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

En esta zona, la canasta con el precio más bajo se ubicó en Chedraui Flores Magón, de Cuernavaca, Morelos, a $772.70 pesos; y la de mayor precio en Walmart Interlomas de Huixquilucan, Estado de México, a un precio de $947.70 pesos.

Para la zona centro-norte, conformada por 8 entidades, entre ellas Durango, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas, entre otras, el precio más justo se encontró en el Chedraui de Durango, Durango, con un precio de $779.61 pesos. En cambio, el precio más alto registrado en la zona fue el de Bodega Aurrera Salero 4042, en Zacatecas, Zacatecas, cuyo precio fue de $918.60 pesos.

Para la región norte, comprendida por los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas el precio más alto hallado fue de $901.00 pesos en Bodega Aurrera Santo Domingo en San Nicolás de Los Garza, Nuevo León. Y la canasta con el precio más bajo que se encontró para esta zona fue la de Bodega Aurrera Emiliano Carranza de Saltillo, Coahuila, en $789.50 pesos.

Finalmente, para la región Sur, integrada por Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, el precio más bajo de la canasta, de $773.40 pesos, fue el de Soriana Híper Boca del Río, de Boca del Río, Veracruz. La canasta con el precio más alto para estos estados fue la de Chedraui Selecto Reforma, de Oaxaca, Oaxaca, cuyo precio fue de $927.80 pesos, precio que supera los limites establecidos.

La Profeco recuerda e invita a las y los consumidores a consultar la herramienta Quién es Quién en los Precios, donde pueden acceder a los precios de más de 3 mil productos.