Primer Congreso Feminista de México fundamental en la transformación jurídica, educativa y social del país

La subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez Pérez, destacó la relevancia del Primer Congreso Feminista de México, que en un contexto de guerra civil, se convirtió en un punto de inflexión para la transformación jurídica, educativa y social de las mujeres.

En el marco de la conmemoración de los 110 años de lucha organizada, la funcionaria resaltó los liderazgos de Elvia Carrillo Puerto, fundadora de la Liga Feminista Campesina, y de Hermila Galindo, activista y colaboradora del constitucionalismo.

Más de 600 mujeres, dijo, en su mayoría profesoras y opositoras a los regímenes porfirista y huertista, debatieron sobre derechos, educación, libertades y la incorporación femenina a la vida política y profesional, con la premisa de formar generaciones libres y fuertes mediante la independencia económica, la educación y el ejemplo de trabajo y libertad desde las madres.

Durante su participación en la conferencia mañanera encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, también subrayó Mediante un video, la titular de Educación Básica resaltó los liderazgos de Elvia Carrillo Puerto, defensora de las mujeres campesinas y fundadora de la Liga Feminista Campesina, así como de Hermila Galindo, activista feminista y colaboradora del constitucionalismo, cuya ponencia “La mujer en el porvenir” impulsó la igualdad intelectual, el derecho al voto y la educación sexual, abriendo debates intensos que marcaron la agenda feminista del siglo XX.

También reconoció el papel de las organizadoras del Congreso, encabezadas por Consuelo Zavala Castillo, así como la diversidad de posturas que coexistieron, desde visiones conservadoras hasta corrientes radicales.

En aquella época, mencionó, se enfrentaban retos como la exclusión de mujeres campesinas e indígenas, particularmente mayas, lo que evidenció la necesidad de ampliar la voz y la representación en la lucha por la igualdad.

Al respecto, aseveró que los congresos feministas de Yucatán sentaron las bases del sufragio femenino y de derechos fundamentales para las mexicanas, herederos de décadas de lucha encabezadas por mujeres como Rita Cetina, quien hoy da nombre a la beca universal de Educación Básica, y Elvia Carrillo Puerto, quienes construyeron los cimientos de una profunda transformación social.