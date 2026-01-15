Servicio Militar Nacional 2026 en México: guía completa de fechas, registro, sorteo y liberación de cartilla

Nacional

Esto es todo lo que tienes que saber sobre el Servicio Militar 2026, desde cómo registrarte hasta cuándo te entregan tu cartilla liberada

Por Areli Méndez C.
En México, el Servicio Militar Nacional (SMN) es una obligación constitucional para todos los varones que cumplen 18 años y para quienes no lo realizaron en su momento, conocidos como remisos. Es una etapa formalizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la que el Estado organiza y clasifica a los jóvenes para cumplir con su deber cívico y recibir su cartilla militar liberada.

Además de ser un documento formal y legal, tener la cartilla liberada es un papel que puede abrir puertas si más adelante quieres trabajar en dependencias públicas o necesitas acreditar que cumpliste con tu obligación.

Cronograma 2026: fechas principales que no puedes dejar pasar

Registro del 2 de enero al 15 de octubre de 2026

Este es el primer paso obligatorio si eres parte de la Clase 2008 o eres remiso. Debes presentarte en la junta municipal o alcaldía de reclutamiento de tu domicilio con:

  • Acta de nacimiento certificada
  • Comprobante de domicilio
  • CURP
  • Comprobante del último grado de estudios

Ahí te inscribes oficialmente para entrar al proceso.

Sorteo de bolas - noviembre de 2026

En noviembre, en todas las sedes designadas, se realiza el sorteo que define tu destino:

  • Bola blanca o azul: te toca ir a los centros de adiestramiento del Ejército, Fuerza Aérea o Armada
  • Bola negra: quedas “a disponibilidad”, lo que significa que no te envían a clases si no eres requerido pero debes tramitar tu cartilla y hacer entrega oficial de documentos

Entrenamiento a partir de enero de 2027

Si obtuviste bola blanca o azul, entregas tu cartilla en el centro de acopio y realizas tu adiestramiento los sábados de 08:00 a 13:00 durante varios meses.

En este periodo se abordan temas como protección civil, legislación militar y acondicionamiento físico.

Entrega de cartillas liberadas - diciembre 2027

La fase final ocurre en diciembre. Ya sea que hayas cumplido o estuvieras “a disponibilidad”, se te entrega tu cartilla con hoja de liberación, que es el documento que acredita que terminaste el proceso.

Cambios y aclaraciones para 2026

Este ciclo trae cambios relevantes:

  • Participación voluntaria de mujeres: desde hace años, las mujeres también pueden participar de forma voluntaria en el SMN, con reconocimiento al terminar su adiestramiento
  • El enfoque sigue siendo cívico-formativo, no un llamado a conflicto armado. El objetivo oficial es formar ciudadanos responsables y con valores de servicio
  • La liberación oficial de tu cartilla no es automática; depende de haber cumplido con todos los pasos del calendario

Trámites y recomendaciones

  • Presentarte con tiempo a la fecha de registro te evita convertirte en remiso con complicaciones adicionales
  • Guarda siempre tu cartilla liberal liberada: puede ser útil para trabajos en gobierno o trámites administrativos
  • El proceso es gratuito y solo debe hacerse en oficinas oficiales. No te fíes de intermediarios ni redes sociales

