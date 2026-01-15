Servicio Militar Nacional 2026 en México: guía completa de fechas, registro, sorteo y liberación de cartilla

En México, el Servicio Militar Nacional (SMN) es una obligación constitucional para todos los varones que cumplen 18 años y para quienes no lo realizaron en su momento, conocidos como remisos. Es una etapa formalizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la que el Estado organiza y clasifica a los jóvenes para cumplir con su deber cívico y recibir su cartilla militar liberada.
Además de ser un documento formal y legal, tener la cartilla liberada es un papel que puede abrir puertas si más adelante quieres trabajar en dependencias públicas o necesitas acreditar que cumpliste con tu obligación.
Cronograma 2026: fechas principales que no puedes dejar pasar
Registro del 2 de enero al 15 de octubre de 2026
Este es el primer paso obligatorio si eres parte de la Clase 2008 o eres remiso. Debes presentarte en la junta municipal o alcaldía de reclutamiento de tu domicilio con:
- Acta de nacimiento certificada
- Comprobante de domicilio
- CURP
- Comprobante del último grado de estudios
Ahí te inscribes oficialmente para entrar al proceso.
Sorteo de bolas - noviembre de 2026
En noviembre, en todas las sedes designadas, se realiza el sorteo que define tu destino:
- Bola blanca o azul: te toca ir a los centros de adiestramiento del Ejército, Fuerza Aérea o Armada
- Bola negra: quedas “a disponibilidad”, lo que significa que no te envían a clases si no eres requerido pero debes tramitar tu cartilla y hacer entrega oficial de documentos
Entrenamiento a partir de enero de 2027
Si obtuviste bola blanca o azul, entregas tu cartilla en el centro de acopio y realizas tu adiestramiento los sábados de 08:00 a 13:00 durante varios meses.
En este periodo se abordan temas como protección civil, legislación militar y acondicionamiento físico.
Entrega de cartillas liberadas - diciembre 2027
La fase final ocurre en diciembre. Ya sea que hayas cumplido o estuvieras “a disponibilidad”, se te entrega tu cartilla con hoja de liberación, que es el documento que acredita que terminaste el proceso.
Cambios y aclaraciones para 2026
Este ciclo trae cambios relevantes:
- Participación voluntaria de mujeres: desde hace años, las mujeres también pueden participar de forma voluntaria en el SMN, con reconocimiento al terminar su adiestramiento
- El enfoque sigue siendo cívico-formativo, no un llamado a conflicto armado. El objetivo oficial es formar ciudadanos responsables y con valores de servicio
- La liberación oficial de tu cartilla no es automática; depende de haber cumplido con todos los pasos del calendario
Trámites y recomendaciones
- Presentarte con tiempo a la fecha de registro te evita convertirte en remiso con complicaciones adicionales
- Guarda siempre tu cartilla liberal liberada: puede ser útil para trabajos en gobierno o trámites administrativos
- El proceso es gratuito y solo debe hacerse en oficinas oficiales. No te fíes de intermediarios ni redes sociales