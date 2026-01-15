UNAM lanza convocatoria para ingreso a licenciatura

Concurso de selección para la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México dio inicio al Concurso de Selección para el nivel Licenciatura 2026, que corresponde al ciclo escolar 2026-2027/1, tanto para carreras del Sistema Escolarizado como para el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).

En cualquiera de ambas modalidades, los participantes deberás presentar del 23 de mayo al 10 de junio de 2026 al cumplir con los siguientes requisitos:

Leer completa la convocatoria, aceptando los términos y condiciones; una vez realizado esto, se deberá realizar el registro en las fechas establecidas

Realizar el registro por internet del 23 de enero al 3 de febrero de 2026 a las 16:00 horas del centro de México, entrando a la página www.dgae.unam.mx

Pagar el derecho a examen de selección en línea a partir del 23 de enero y hasta las 15:59 horas del 5 de febrero de 2026 hora del centro de México

Consultar los detalles de la inscripción en la convocatoria publicada en la DGAE para evitar errores al momento de acceder al examen de selección.

La publicación de resultados se realizará el 17 de julio de este año.