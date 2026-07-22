Pide Permanente esclarecer asesinatos de alcalde morelense y periodista oaxaqueño

Comisión Permanente condeno asesinatos de alcalde morelense y periodista de Oaxaca (Mario Jasso)

La Comisión Permanente condenó el asesinato del periodista oaxaqueño Alejandro Leyva Aguilar y del presidente municipal de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, quien fue ejecutado este miércoles en las instalaciones de la Presidencia Municipal, donde perdió la vida y exigió al esclarecimiento de ambos crímenes.

Asimismo rindió, un minuto de silencio en memoria de ambas víctimas de la violencia en México.

La presidenta de la mesa directiva la morenista, Laura Itzel Castillo exigió que se castigue a los responsables de estos asesinatos y expreso su solidaridad con las familias de ambas víctimas.

En tanto, el Partido Verde Ecologista de México también lamentó el atentado contra el presidente municipal de Temoac, Morelos, y advirtió que el que una agresión de esta naturaleza haya ocurrido en el perímetro de una Presidencia Municipal refleja el nivel de violencia y los desafíos que enfrenta la seguridad en algunas regiones del país.

“Confiamos en que las autoridades competentes llevarán a cabo una investigación profesional y apegada a derecho, que permita esclarecer plenamente los hechos, determinar responsabilidades y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables”, indicó

Incluso, el senador de Morena, Alejandro Murat condenó el “cobarde asesinato” del periodista Alejandro Leyva Aguilar, quién se desempeñó como responsable de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) durante su gestión como gobernador de la entidad y exigió que se investigue a fondo dicho crimen.

A través de sus redes sociales, el senador Murat se refirió a Leyva Aguilar como “amigo comprometido con Oaxaca y la libertad de expresión” e insistió en que se lleve a cabo una investigación a fondo “que llegue hasta los autores del crimen en contra de un periodista profesional y crítico”.