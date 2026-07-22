Se reúne ‘Andy’ López Beltrán con hermano de Fátima Bosch: ¿Quién es Bernardo Bosch? Conoce quién es Bernardo Bosch, hermano de la Miss Universo 2025, que se perfila como uno de los posibles candidatos para las elecciones intermedias de 2027 (@bernardobosch7)

El hermano de Fátima Bosch, Bernardo Bosch Fernández, sostuvo una reunión con ‘Andy’ López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en un contexto donde ambos han expresado su interés por ser candidatos de Morena para las elecciones intermedias de 2027.

Bernardo Bosch Fernández ha ganado notoriedad en redes sociales en los últimos meses tras la coronación de su hermana Fátima Bosch como Miss Universo 2025; sin embargo, el tabasqueño también se ha distinguido en el ámbito político, por lo que aquí te compartimos quién es y a qué se dedica.

¿Quién es Bernardo Bosch Fernández? Perfil y trayectoria

Bernardo Bosch Fernández, de 29 años, es hijo de Bernardo Bosch Hernández y Vanessa Fernández Balboa, y es originario de Teapa, Tabasco. Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Latinoamericana y, en el año 2024, obtuvo la Maestría en Gobernanza y Comunicación Política en The George Washington University.

Se ha distinguido por ser un simpatizante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), mientras que se ha dedicado a compartir con la población de Tabasco el mensaje de la Cuarta Transformación, llegando a participar en campañas locales.

En su trayectoria profesional, ha trabajado como asesor legislativo en el Senado, colaborando con la senadora Verónica Camino. También participa activamente como columnista en medios nacionales y locales. Además de la política, Bernardo Bosch se dedica también a los negocios familiares relacionados con la ganadería Brahman.

La reunión entre ‘Andy’ López Beltrán y Bernardo Bosch: Lo que se sabe del encuentro

De acuerdo con diferentes reportes, durante la mañana de este miércoles 22 de julio, Bernardo Bosch Fernández y Andrés López Beltrán habrían tenido una reunión de trabajo donde hablaron sobre las acciones de organización en los distritos federales 5 y 6 de Tabasco.

La reunión surge en un contexto donde ambos han manifestado su interés por formar parte de las candidaturas a la Cámara de Diputados por parte de Morena, rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

¿Cuál es la relación de Bernardo Bosch Hernández con la política?

La incursión de Bernardo Bosch Fernández en la política no es nueva, pues su familia también ha ocupado cargos políticos.

Por una parte, la hermana de su mamá, Mónica Fernández Balboa, es la actual titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), además de haber sido senadora por Morena y presidenta de la Mesa Directiva del Senado (2019-2020).

Mientras que su papá, Bernardo Bosch Hernández, fue asesor del Director General de Pemex Exploración y Producción; en esta empresa fue el encargado de crear e implementar el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA).