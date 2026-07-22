Cumplir Tratado de Aguas y reforzar seguridad fronteriza, condiciones de EU a México para renovar T-MEC

EU exige a México cumplir su compromiso del Tratado de aguas de 1944 para buscar una renovación del T-MEC (Archivo)

T-MEC — “Desde la perspectiva del presidente (de Estados Unidos Donald) Trump queda claro que si queremos tener una relación comercial beneficiosa con México y tener algún tipo de acuerdo con ellos, también tienen que cooperar en este tema. Obviamente hay problemas de seguridad fronteriza (en lo que deben cooperar más)”, sin olvidar el tratado para entrega de agua, señaló el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, al comparecer en el Capitolio antes de su viaje a la Ciudad de México.

Greer fue certero al señalar que la instrucción del presidente Donald Trump es que México debe cooperar en distintas áreas, incluida la seguridad fronteriza y la entrega de agua, para poder renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Ante legisladores en el Capitolio, destacó que al presidente Trump le va a costar trabajo aceptar una renovación o incluso revisiones si México no coopera en todas las áreas, entre ellas se tiene contemplado el Tratado de Aguas de 1944.

El magnate neoyorquino ha insistido en que México debe cumplir con sus obligaciones estipuladas en el tratado, incluyendo cumplir con un déficit de 865 mil acres-pies del ciclo 2020-2025, incluso había amagado al gobierno de Sheinbaum con imponer un arancel del 5% a México al acusar al país de incumplir con el tratado de aguas.

El Tratado de Aguas de 1944 es un acuerdo histórico que rige el reparto de los ríos fronterizos Bravo, Colorado y Tijuana y en el que se establece que EU envíe a México agua del río Colorado, mientras que México aporta un tercio del caudal de seis afluentes del río Bravo, aproximadamente 2,158 millones de metros cúbicos cada 5 años.

La Crónica de Hoy 2026