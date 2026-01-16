Alistan inauguración del Hospital de Valle Ceylán en Tlalnepantla con inversión de más de mil 380 millones de pesos

El nuevo hospital funcionará como como sede del Centro Estatal para la Atención de la Enfermedad Renal en el oriente del Edomex.

Como parte de su gira por el Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció en Tlalnepantla la inauguración en próximos días del Hospital de Valle Ceylán, el cual tras cerca de diez años estando abandonado planea ser rescatado con una inversión mayor a mil 380 millones de pesos.

Al respecto, Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar, indicó que el nuevo complejo hospitalario no solo remplazará la infraestructura perdida, sino que pretender superarla en capacidad y especialización tras contar con una capacidad operativa de más de 150 camas censables y 5 quirófanos de última generación. Una sala de terapia intensiva que contará con el equipo médico más sofisticado, así como áreas de especialización, consulta externa y hospitalización.

Asimismo, comentó que un elemento primordial de este nuevo nosocomio será su rol como sede del Centro Estatal para la Atención de la Enfermedad Renal en el oriente del Edomex. Svarch Pérez indicó que esta sede en su primera etapa dispondrá de 20 sillones de hemodiálisis que operarán en tres turnos, a fin de proporcionar un alivio crítico para los pacientes que antaño debían recorrer largas distancias o costear tratamientos privados para sobrevivir.

De acuerdo con el titular del IMSS-Bienestar, esta obra busca reducir de manera drástica los tiempos de espera y los costos de traslado para las familias de la zona metropolitana del Valle de México, mediante el acceso a servicios de salud gratuitos, de alta especialidad y con tecnología de vanguardia.

El evento se suma a una gira en la que la mandataria también hizo entrega de tarjetas de la Beca Universal “Rita Cetina”, además de supervisar la construcción del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 295 en Ecatepec, el cual cuenta actualmente con un avance físico del 91 por ciento y dispone la inversión federal cercana a 50 millones de pesos para su construcción y 17.3 millones de pesos para su equipamiento, lo que permitirá ofrecer aulas, laboratorios, talleres especializados y espacios deportivos.

Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México resaltó la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, así como la relevancia de acercar oportunidades educativas a las juventudes mexiquenses, especialmente en zonas de alta demanda escolar. Los gobiernos federal y mexiquense reiteraron su disposición de trabajar de manera conjunta, a fin de contribuir al acceso a la educación y al bienestar de las familias mexiquenses.