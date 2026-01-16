Becas Benito Juárez 2026: ¿Habrá pago triple para algunos beneficiarios? Conoce para quiénes el primer pago de 2026 de la Beca Benito Juárez será triple (Galo Cañas Rodríguez y Gobierno de México)

Para algunos beneficiarios, su próximo pago de la Beca Benito Juárez podría ser de hasta $5,600 pesos. Conoce a quiénes les estará cayendo esta cantidad en febrero.

El primer pago de la Beca Benito Juárez del 2026 comenzará en febrero y corresponderá a los meses de enero-febrero. Aunque a los estudiantes que recientemente hayan adquirido su tarjeta del Banco del Bienestar estarán recibiendo hasta tres pagos.

¿Quiénes recibirán un pago triple de la Beca Benito Juárez?

A pesar de que a finales del 2025 comenzó la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, en enero continúa para quienes aún no han podido recogerla.

Por lo que, el coordinador Nacional de Becas, Julio César León Trujillo informó en sus redes sociales que durante febrero, aquellos estudiantes que recién cuentan con su tarjeta del Banco del Bienestar podrán recibir depósitos de hasta $5,600 pesos correspondiente a los bimestres de:

Septiembre-octubre de 2025

Noviembre-diciembre de 2025

Enero-febrero de 2026

Si te encuentras al corriente y has recibido todos los pagos del 2025, solo recibirás de manera normal tu pago bimestral de los meses enero-febrero de $1,900 pesos mexicanos.

Y si aún no recibes tu tarjeta del Banco del Bienestar, aquí te decimos cuáles son los documentos que te solicitarán al momento de recogerla.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la tarjeta del Banco del Bienestar?

En caso de ser menor de edad, deberás presentar la siguiente documentación vigente en original y copia:

Identificación oficial de tu padre, madre o tutor.

de tu padre, madre o tutor. Una identificación oficial del beneficiario de la beca, la cual puede ser una credencial escolar, pasaporte, documento migratorio o credencial con fotografía de servicios médicos de una institución pública.

de la beca, la cual puede ser una credencial escolar, pasaporte, documento migratorio o credencial con fotografía de servicios médicos de una institución pública. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

En caso de ser mayor de edad, se te requerirá la misma documentación, a excepción de la identificación del padre o madre o tutor.

¿Cuál es el próximo pago de la Beca Benito Juárez?

Los pagos de la Beca Benito Juárez se realizan cada dos meses en 5 pagos a lo largo del año escolar, siendo los primeros el de los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre.

Por lo que, el siguiente pago de la Beca Benito Juárez será en febrero, aunque deberás recordar que la distribución de pagos se realiza a lo largo del mes de acuerdo a la inicial del primer apellido.

Los días exactos de cada pago según su inicial son anunciados en las redes sociales de la Beca Benito Juárez y en su página oficial.