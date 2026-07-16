Monreal pedirá a la CIDH y ONU visualizar la violación del ICE a los derechos de migrantes

Ricardo Monreal (Archivo)

El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, informó que enviará una carta a la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a otros organismos internacionales con el propósito de visibilizar la violación de los derechos humanos de los connacionales por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las autoridades migratorias de Estados Unidos.

El legislador dio a conocer que hoy enviará el borrador de esta carta a los coordinadores del PRI y el PAN y “les voy a plantear de manera respetuosa si quieren suscribirla conmigo”.

Agregó que si no logra su beneplácito y su acuerdo positivo lo enviará como presidente de la Junta y como coordinador de la mayoría legislativa.

“Lo haré personalmente porque estoy convencido de que tenemos que defender a los migrantes mexicanos”.

Aseguró que se tiene que lo que está sucediendo se tiene que visibilizar en el mundo con el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU y con la Corte Interamericana y el Tribunal de Justicia de La Haya.

“No podemos callarnos ni estar soslayando hechos tan graves como los que están sucediendo en los Estados Unidos”.

Subrayó que la presidenta Claudia Sheinbaum está viviendo momentos complejos en la defensa de México ante el exterior, el comercio internacional, la lucha que ha emprendido contra el crimen organizado sin tregua y la incomprensión de los órganos de Estados Unidos para con esta lucha que está haciendo la presidenta.

“Todo esto ha venido conjuntando una serie de dificultades que las está enfrentando con mucho éxito la presidenta de la República”, concluyó el diputado Ricardo Monreal.