Exige Somos México liberación inmediata de Ernesto Ruffo y acusa persecución política

Exgobernador en apuros Ernesto Ruffo Appel (izquierda) fue detenido por autoridades federales debido a un presunto contrabando de combustibles. (María Martínez)

La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, horas después de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara sobre la captura del exmandatario en Ensenada por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando, el nuevo partido político, Somos México salió en su defensa y exigió su liberación inmediata.

A través de un pronunciamiento difundido este 16 de julio, la agrupación calificó la acción de la Fiscalía como un “atropello inaudito” en contra del exgobernador panista, a quien también identificó como integrante de su Consejo Consultivo.

Somos México sostuvo que la detención fue arbitraria e ilegal y afirmó que Ruffo Appel ya había explicado con anterioridad, ante autoridades y medios de comunicación, su participación en la empresa con la que ha sido relacionado en las investigaciones por presunto huachicol fiscal.

La organización señaló que la empresa de la que Ruffo Appel es socio cuenta con avales de autoridades aduanales, del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Secretaría de Energía. Asimismo, indicó que la actividad principal de la compañía consiste en realizar trámites y gestiones aduanales para la introducción de productos al país.

En el documento, Somos México aseguró que la relación de la empresa es directamente con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), instancia que, según señaló, es la encargada de certificar el tipo de productos que ingresan al territorio nacional y de supervisar los procedimientos correspondientes.

La agrupación cuestionó la actuación de la Fiscalía General de la República y acusó que el proceso judicial contra Ruffo Appel tiene motivaciones políticas. Además, sostuvo que la detención busca desviar la atención pública de otros casos relacionados con presuntos actos de corrupción y señalamientos contra funcionarios y gobernadores en funciones.

Entre los argumentos expuestos, la organización también hizo referencia al debate público generado en Baja California tras la difusión de audios atribuidos a la gobernadora Marina del Pilar Ávila y afirmó que el caso del exmandatario forma parte de una estrategia para cambiar el foco de atención mediática.

Somos México aseguró que el combate al huachicol fiscal debe dirigirse hacia quienes, desde el poder público, permiten o facilitan estas prácticas, y afirmó que los principales responsables de este fenómeno no se encuentran en la sociedad civil ni en la oposición política.

La organización concluyó su posicionamiento con un llamado a la liberación inmediata e incondicional de Ernesto Ruffo Appel, al considerar que las acusaciones en su contra afectan su trayectoria política y empresarial.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República mantiene abierta la investigación por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando, mientras continúan las reacciones políticas en torno al caso del exgobernador bajacaliforniano.