FGR desmantela 13 tomas clandestinas en Jalisco FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

Las acciones se realizaron de manera coordinada con Petróleos Mexicanos (Pemex), con el objetivo de frenar este delito que afecta tanto a la economía como a la seguridad del país.

En un primer reporte, la FGR señaló que se abrió una carpeta de investigación tras la localización de seis tomas clandestinas en el municipio de Degollado, a la altura del poliducto Salamanca–Guadalajara.

Posteriormente, en un segundo comunicado, la autoridad federal informó sobre el hallazgo de cuatro tomas más en el municipio de Tototlán. Finalmente, en una tercera notificación, se confirmó la inhabilitación de tres tomas clandestinas en el municipio de Tala, también en las inmediaciones del mismo poliducto.

En los tres casos, la Fiscalía explicó que los hallazgos se derivaron de reportes del personal de Seguridad Física de Pemex, quienes notificaron directamente al Ministerio Público Federal. Los bienes asegurados quedaron a disposición de las autoridades, mientras continúan las investigaciones correspondientes para definir responsabilidades conforme a la ley.

El huachicol, un problema persistente en México

El huachicol sigue siendo un problema persistente en México, ya que genera pérdidas económicas, riesgos ambientales y amenazas a la seguridad pública.

Además del robo directo de combustible, especialistas han advertido sobre otras prácticas asociadas, como el contrabando y la evasión fiscal de hidrocarburos, lo que complica el combate integral de estas actividades ilícitas.