Hallan a Leonardo Escobar, maestro de la IBERO; estuvo dos semanas desaparecido El académico colombiano El académico colombiano Leonardo Escobar fue encontrado con vida después de que la IBERO denunciara inconsistencias en su caso (@Roxaguilar_)

Hallan con vida al académico colombiano Leonardo Escobar, quien desapareció desde el 2 de enero en Nuevo León, por lo que la IBERO denunció inconsistencias en su caso.

De acuerdo con la Fiscalía General de Nuevo León, Leonardo Ariel Escobar Barrios de 42 años fue encontrado con vida en el municipio de Juárez, después de dos semanas desaparecido en el estado.

La noticia la dio a conocer en sus redes sociales la fiscalía, mencionando que el hallazgo de Leonardo Escobar fue posible gracias a los esfuerzos coordinados de las autoridades de seguridad del estado y la federación. Sobre el estado de salud del académico, no revelaron mayor información, ni mencionan cómo fue encontrado.

Por su parte, la IBERO Puebla también compartió en sus redes sociales la noticia, agradeciendo a la Comunidad Universitaria, a la sociedad civil y a las autoridades su apoyo para encontrar al profesor.

Asimismo, el Cónsul General del Consulado de Colombia en México, Alfredo Molano Jimeno, compartió el anuncio igualmente en sus redes:

“Con mucha alegría el Consulado de Colombia en México se permite informar que el connacional Leonardo Escobar Barrios fue hallado con vida. Agradecemos la confianza y la fortaleza de su familia, así como el compromiso y trabajo de las autoridades de Nuevo León”.

Con enorme júbilo, la IBERO Puebla comunica que el Dr. Leonardo Escobar Barrios ha sido localizado con vida. Agradecemos a toda la sociedad por su apoyo y compromiso social. Estamos atentos al desarrollo de las investigaciones para brindar más información. pic.twitter.com/ee3GYMUSwN — IBERO Puebla (@IberoPuebla) January 17, 2026

¿Qué le pasó a Leonardo Escobar, profesor de la IBERO Puebla?

Leonardo Ariel Escobar Barrios, de nacionalidad colombiana, desapareció el 2 de enero de 2026 en Nuevo León después de haber sido detenido el 31 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Tras su desaparición, académicos de la universidad IBERO Puebla denunciaron inconsistencias en su arresto y falta de claridad en la información otorgada por parte de las autoridades.

Ya que, de acuerdo con la institución, no existía ningún reporte en el Registro Nacional de Detenciones que contuviera la detención o liberación del profesor.

Por su parte, Javier Flores Saldívar, fiscal general de Nuevo León, había confirmado la detención de Leonardo Ariel Escobar Barrios por la Guardia Nacional (GN).

Aunque mencionó que fue liberado el 2 de enero en el municipio de Apodaca, Leonardo Escobar habría vuelto al aeropuerto, donde después solamente se encontraría su maleta.

El caso rápidamente escaló, después de que el profesor no fuera encontrado en dos semanas, por lo que la IBERO organizó movilizaciones durante el viernes 16 de enero para presionar a las autoridades.

Ese mismo día, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León dio a conocer que el profesor colombiano Leonardo Escobar fue hallado con vida en el municipio de Juárez.