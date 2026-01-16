Hallan en el AICM paquete con fentanilo enviado de Asia

Autoridades aseguraron un paquete con aproximadamente un kilo de fentanilo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Con la vigilancia de mercancías de importación, los agentes detectaron un paquete declarado como cosméticos, proveniente de una empresa ubicada en un país asiático.
Al ser sometido a revisión mediante equipos de rayos X y con el apoyo del ejemplar canino “Néstor”, del área de centros tácticos de la Aduana, marcó positivo a posible droga.
Ante ello, los agentes realizaron una revisión minuciosa, en la que localizaron una bolsa de plástico sellada herméticamente que contenía un polvo color blanco, con un peso aproximado de un kilo, mismo que, tras un análisis de identificación infrarroja, dio resultado positivo a clorhidrato de fentanilo, por lo que fue canalizado al laboratorio central de Aduanas, con el fin de verificar el peso y tipo de narcótico asegurado.
Con este aseguramiento se evitó la producción de aproximadamente un millón 40 mil dosis de esta sustancia, con un valor estimado de 20 millones de dólares.