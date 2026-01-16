¿Qué fue de Agustín Carstens y a qué se dedicará ahora, el que era considerado uno de los hombres más poderosos? Agustín Carstens fue gerente general del BIS y ha ocupado otros cargos importantes para la economía mexicana y el mundo (Galo Cañas Rodríguez)

Tras dejar el cargo como Gerente General del BIS y haber ocupado puestos importantes para la economía mexicana y el mundo, esto es lo que se sabe sobre Agustín Carstens.

Agustín Carstens dejó el cargo de Gerente General del Banco de Pagos Internacionales (BIS), institución conocida como el “banco de los bancos centrales” el pasado 30 de junio de 2025.

Tras el cese de este cargo, muchos se preguntan cuál será su próximo puesto, dada su relevancia como especialista en economía y haber sido considerado uno de los hombres más poderosos.

¿Quién es y cuáles son los logros de Agustín Carstens?

Agustín Carstens, quien nació en la Ciudad de México el 9 de junio de 1958, es uno de los economistas más destacados del país por su relevante trayectoria en instituciones de México y el mundo.

A lo largo de su experiencia profesional, a Agustín Carstens se le atribuye el proteger a México de la crisis mundial de 2008, ya que, tras anticiparse a estos eventos, consiguió coberturas para los ingresos petroleros y estabilizó las finanzas públicas.

Durante su tiempo como Gerente General del BIS, promovió proyectos de monedas digitales de bancos centrales (CBDC) y el BIS Innovation Hub.

Cargos que ha ocupado Agustín Carstens

Después de estudiar economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), además de una maestría y doctorado en la Universidad de Chicago, Agustín Carstens comenzó su carrera profesional en el Banco de México en 1980.

Posteriormente, de 1999 a 2000, fue consejero ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), para después ocupar el cargo de Subsecretario de Hacienda y Crédito Público en el año 2000 durante la presidencia de Vicente Fox hasta 2003.

En el gobierno de Felipe Calderón en 2006, asumió el cargo de Secretario de Hacienda y Crédito Público. Entre ambos periodos de presidentes (de 2003 al 2006) fue subdirector gerente del FMI.

En 2010 comenzó a fungir como gobernador del Banco de México (Banxico) hasta 2017, cuando asumió la dirección general del BIS, una de las instituciones bancarias más importantes del mundo.

¿A qué se dedicará ahora Agustín Carstens?

Tras dejar su cargo como Gerente General del BIS en 2025, Agustín Carstens no ha revelado cuáles son sus planes para el futuro, aunque continúa como miembro del Consejo Asesor Internacional de Finanzas y Tecnología de la Red Global.