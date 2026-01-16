Respaldan senadores de Morena Reforma electoral; advierten campaña de miedo de oposición

Morena en el Senado Los legisladores del partido oficial defendieron los principales puntos que abordará la Reforma Electoral propuesta por la presidenta Sheinbaum.

Senadores de Morena respaldaron la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum y llamaron a la población a ver más allá “de la campaña de miedo de los opositores. ” en este tema.

“Su oposición no es por principios, es para proteger sus privilegios”, afirmó el senador de Morena, Antonino Morales Toledo

El legislador morenista destacó que la propuesta, que se presentará formalmente en febrero, busca devolver el poder al pueblo y acabar con los privilegios de una clase política que hizo de los cargos en el Poder Legislativo un “modus vivendi”.

“Se acabaron los tiempos de los legisladores de escritorio impuestos por cúpulas partidistas. La reforma asegura que quien aspire a una curul o escaño tendrá que tocar puertas, recorrer caminos y rendir cuentas. El pueblo mexicano ya no quiere intermediarios, quiere representantes que escuchen sus exigencias”, sentenció.

De acuerdo a los primeros reportes que se han difundido, esta Reforma electoral que impulsa Sheinbaum busca eliminar 100 diputados y los 32 senadores plurinominales, además de reducir a la mitad el gasto para los partidos políticos.

El senador por Oaxaca, defendió este proyecto de reforma electoral y afirmó que con esta iniciativa se pretende reducir el costo de las elecciones en México y el financiamiento de los partidos.

“Tiene objetivos irrenunciables: reducir radicalmente lo que la propia presidenta ha calificado como, uno de los procesos electorales más caros del mundo”, blindar el financiamiento de los partidos políticos y fortalecer los mecanismos de democracia popular y participativa”, agregó

Morales Toledo aseguró que esta Reforma no toca la autonomía del INE sino los bolsillos de quienes lucran con la política y abre las puertas a que el pueblo decida todos los cargos de su representación.

De hecho, aseveró que la esencia de esta transformación ya se aplica en Oaxaca y recordó el proceso de revocación de mandato del gobernador Salomón Jara Cruz, convocado para este 25 de enero.

“Mientras la oposición inventa fantasmas sobre la reforma, en Oaxaca se materializa el principio de que ‘el pueblo pone y el pueblo quita’. Esta consulta, impulsada por un gobernador con verdadero compromiso popular, es el ejemplo perfecto de la democracia directa que queremos institucionalizar a nivel nacional con la reforma de la presidenta Sheinbaum”, indicó