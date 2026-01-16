Secretaría de Economía y Danone celebran a la primera generación del Programa de Aceleración en Igualdad de Género

La primera generación del Programa de Aceleración en Igualdad de Género

La Secretaría de Economía y Grupo Danone México acompañaron a la primera generación de del Programa de Aceleración en Igualdad de Género, iniciativa cuyo objetivo es acompañar y reconocer a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que concluyeron exitosamente este proceso de fortalecimiento institucional orientado a la implementación de políticas de igualdad de género, diversidad e inclusión en sus organizaciones.

La apuesta del programa es impulsar entornos laborales más justos competitivos y sostenibles y contribuir a la reducción de brechas estructurales así como al fortalecimiento del desarrollo económico con perspectiva de género, en el marco de la Estrategia de Género para la Política de Desarrollo Productivo de México.

Durante el evento se reconoció a once empresas que concluyeron el programa: Agrana Fruit, Chanaka, Conagra Brands, Coppel, Creaciones Norm, Iberdrola México, Karboniza, Mar D´Sal, Mex Rejial Trade, Multiva y VLIM Soluciones Integrales, destacando particularmente los casos de Agrana Fruit, Mar D´Sal y Conagra Brands por los avances alcanzados en la adopción de prácticas orientadas a la igualdad de oportunidades, la inclusión y la corresponsabilidad.

El Programa de Aceleración se desarrolló entre octubre y diciembre de 2025 e incluyó acompañamiento técnico, talleres y asesorías especializadas en cinco ejes: reducción de la brecha salarial, aumento de la participación de mujeres en puestos de decisión, prevención y atención del acoso, corresponsabilidad en cuidados y diversidad generacional.

Como resultado de este proceso, las empresas participantes reportaron una reducción promedio de 6.5 puntos porcentuales en la brecha salarial, un avance del 40% en el desarrollo e implementación de protocolos contra el acoso, la creación de 17 nuevas posiciones gerenciales y directivas ocupadas por mujeres, así como 16 nuevas contrataciones de personas jóvenes y mayores de 50 años.

Silvia Dávila, Presidenta de Danone LATAM, reconoció la participación de empresas de sectores como agroindustria, manufactura, tecnología, energía, finanzas y responsabilidad social, y destacó que “esta diversidad nos confirma que la igualdad de género no es un discurso, es una meta transversal, posible y necesaria en todos los sectores productivos.

En el cierre del evento, el subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas Morales, destacó que “avanzar hacia la igualdad en el ámbito laboral no es únicamente una cuestión de justicia social, sino una condición necesaria para construir una economía más resiliente, más innovadora y con mayores capacidades para competir en el largo plazo”.