Seguridad máxima para el Mundial: así funcionará el sistema Nexus con IA para rastrear personas y vehículos en tiempo real

Cristóbal Castañeda El Secretario de Seguridad del EDOMEX dio detalles de cómo funcionará este operativo desde antes de que comience la Copa del Mundo.

La Copa del Mundo está a menos de medio año de comenzar en nuestro país cuando ocurra el partido inaugural el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca). La seguridad para la población así como para las y los aficionados visitantes es uno de los temas prioritarios de cara a la competencia internacional. Ahora, el gobierno del Estado de México informó que pondrá en marcha un dispositivo que podrá reconocer personas y vehículos en tiempo real con un software de Inteligencia Artificial a partir del mes de marzo.

¿Cómo funciona Nexus?: la IA que usará México para vigilar la seguridad en el Mundial

Durante la conferencia de prensa de “La Mañanera del Pueblo” que se llevó a cabo este viernes 16 de enero en Ecatepec, Estado de México, el titular de la Secretaría de Seguridad de este estado, Cristóbal Castañeda, señaló que se pondrá en marcha este operativo para vigilancia desde los meses previos al inicio de la Copa del Mundo y oreció detalles de su funcionamiento.

“Se está haciendo una inversión bastante importante en IA con lectores de rostros, de placas y características fisonómicas de los vehículos cubriendo los principales accesos y aquellos donde esperamos tener muchas visitas.

Seguridad en el Mundial Se dieron detalles en La Mañanera sobre el sistema que podrá localizar personas y vehículos en tiempo real.

Estamos apostando a tener interacción con todas las autoridades. Esto es lo que estamos trabajando: es un esquema donde pueden tomar las fotos a través de un equipo celular y que automáticamente realiza la búsqueda en todas las bases de datos y arroja los resultados de las personas. Si tiene un mandamiento judicial, inmediatamente se levanta un alertamiento y se genera la trazabilidad para la puesta en disposición. "

Por otra parte, en cuestión de vehículos, aseguró que esta tecnología no sólo es capaz de reconocer las placas, sino también las características como el modelo y color del vehículo a través de un análisis para encontrar a la persona propietaria del mismo, concluyó.

Se espera que el sistema esté funcionando a partir del mes de abril, un par de meses antes de que inicie la Copa del Mundo.