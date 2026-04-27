Sector comercios de plácemes; Día del niño dejará derrama económica de 37.5 mmdp: Concanaco

Dia del Niño en México reactiva el mercado interno Foto: Especial (La Crónica de Hoy)

El sector comercio del país se alista para la celebración del Día de la Niña y el Niño pues estima que esta festividad dejará en México una derrama económica estimada de 37,500 millones de pesos, lo que representaría un crecimiento de 5% respecto a 2025.

Juguetes, video juegos, electrónicos, dulces, chocolates, ropa, alimentos y bebidas, restaurantes, cines, parques, experiencias familiares y comercio en general será lo más demandado en esta fecha, según la Concanaco Servytur

De acuerdo con datos oficiales, en México residen más de 36.1 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, quienes representan 28% de la población total, lo que confirma la relevancia social y económica de esta fecha para millones de familias.

El presidente de CONCANACO, Octavio de la Torre, estima que esta fecha beneficiará a 3.6 millones de unidades económicas del sector comercio, servicios y turismo, principalmente en giros de juguetes, cines, parques de diversiones.

Para CONCANACO SERVYTUR, el 30 de abril no solo activa el consumo: mueve la economía más cercana a las familias mexicanas.

Cada compra en una juguetería, restaurante, tienda de ropa, comercio local o negocio familiar—agrega-- representa ingresos, empleo y permanencia para millones de empresas que sostienen la vida económica del país.

En México existen 6.1 millones de empresas y negocios familiares, que representan 99.8% del total de unidades económicas del país, por lo que fechas de alto consumo familiar como el Día de la Niña y el Niño son estratégicas para fortalecer el mercado interno y el comercio formal.

Además, el país cuenta con más de 38.8 millones de hogares, lo que dimensiona el potencial económico de una celebración que involucra decisiones de compra vinculadas con regalos, alimentos, experiencias, entretenimiento, convivencia y servicios familiares.

“El Día de la Niña y el Niño es una celebración familiar, pero también una fecha clave para la economía local. Cada regalo, cada comida, cada salida al cine, al parque o al restaurante fortalece a los negocios que todos los días levantan la cortina en México”, señaló

El organismo empresarial destacó que el impacto de esta fecha se distribuye en miles de comunidades, colonias, mercados, plazas comerciales, corredores turísticos y centros de consumo, donde los negocios familiares encuentran una oportunidad para incrementar ventas, atraer clientes y mantener empleos.

“Cuando una familia compra en un negocio formal, local o familiar, no solo adquiere un producto: protege empleos, fortalece la economía de su comunidad y permite que más empresas mexicanas sigan creciendo. Ese es el verdadero impacto del comercio en México”, agregó Octavio de la Torre.

CONCANACO SERVYTUR México llamó a las familias a privilegiar el consumo en establecimientos formales, seguros y de confianza, donde sus compras contribuyen directamente a la economía local y a la permanencia de millones de negocios.