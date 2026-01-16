Sheinbaum destaca resultados contra el narcotráfico y llama a responsabilidad compartida con Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno ha obtenido “resultados muy contundentes” en el combate al narcotráfico y la inseguridad, al destacar avances significativos en la incautación de drogas y la reducción de la violencia, en el contexto de la llamada telefónica que sostuvo la noche del martes el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Claudia Sheinbaum La presidenta se refirió a las palabras de Trump sobre posibles acciones en contra de los cárteles de la droga en México.

Durante su conferencia mañanera desde Ecatepec, Estado de México, la mandataria federal subrayó que la estrategia de seguridad implementada por su administración ha tenido impactos directos en la disminución del tráfico de droga hacia territorio estadounidense, resultado de una operación conjunta y coordinada entre instituciones mexicanas.

Sheinbaum destacó tres resultados principales. El primero, la reducción del 50 por ciento en las incautaciones de fentanilo en la frontera de Estados Unidos, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Explicó que esta disminución no responde a una menor vigilancia, sino a que las autoridades mexicanas están asegurando la droga antes de que llegue a la frontera, lo que reduce su ingreso a territorio estadounidense.

“El dato que da CBP es que la incautación que se hace en Estados Unidos, cercano a la frontera con México, se ha reducido en 50 por ciento. ¿Por qué se ha reducido? Porque estamos haciendo las incautaciones en México; si aquí incautamos droga, pues llega menos droga a Estados Unidos”, explicó la presidenta.

Como segundo resultado, Sheinbaum informó que en el último año se aseguraron cerca de 320 toneladas de distintas drogas, entre las que destacan cocaína, fentanilo y metanfetaminas, lo que calificó como un reflejo del fortalecimiento de la estrategia de seguridad y de inteligencia.

El tercer avance señalado por la mandataria fue la reducción del homicidio doloso en un 40 por ciento a nivel nacional, en el periodo comprendido de octubre de 2024 a diciembre de 2025, lo que, dijo, demuestra que el combate al crimen organizado está teniendo efectos positivos en la seguridad del país.

No obstante, la presidenta reiteró su llamado a una responsabilidad compartida entre México y Estados Unidos para enfrentar de manera integral el problema del narcotráfico. Señaló que, además de la cooperación y coordinación bilateral, es indispensable mantener el respeto mutuo entre ambas naciones.

“Más resultados tienen que ver con varios temas: uno, seguir trabajando como lo hemos hecho, seguir cooperando, colaborando. Y dos palabras muy importantes: respeto mutuo y responsabilidad compartida”, afirmó.

Sheinbaum subrayó que parte de esa responsabilidad corresponde a Estados Unidos, particularmente en el impulso de una campaña muy intensa para reducir el consumo de drogas, especialmente entre jóvenes. “No puede pensarse que este problema del cruce de droga se puede resolver solo de este lado de la frontera; del otro lado también tiene que haber su parte”, puntualizó.

Finalmente, la presidenta insistió en la necesidad de reducir el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos hacia México, al recordar que, de acuerdo con datos del Departamento de Justicia estadounidense, el 75 por ciento de las armas que se incautan en México provienen de ese país, lo que representa un factor clave en la violencia asociada al crimen organizado.