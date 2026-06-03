Arrancan campaña senadores de Morena contra “embestida de la derecha”; arremeten contra Fox y Calderón

Senador Antonino Morales rechaza sometimiento a intereses extranjeros

Senadores de Morena arrancaron la campaña de información casa por casa a la que convocó la presidenta Claudia Sheinbaum ante lo que consideran una embestida de la derecha conservadora en contra de la soberanía nacional.

“La defensa de la soberanía no admite negociación de ningún tipo, no hay espacio para el sometimiento a intereses extranjeros. Seguimos la ruta trazada por nuestra presidenta: informar, denunciar y avanzar”, aseveró senador morenista Antonino Morales

Paralelo a ello, acusaron que la reaparición de los ex presidentes, Vicente Fox y Felipe Calderón en el acto de respaldo a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos evidenció el verdadero rostro de la derecha: una alianza de corruptos, represores y violentos que, ante la falta de apoyo popular, se aferra a sus privilegios y para lograrlo se somete a intereses extranjeros.

Por ello, exigió a los dos exmandatarios ofrecer disculpas públicas al pueblo mexicano.

“No se olvida que Vicente Fox llegó a la Presidencia manchado por el financiamiento ilegal de ‘Amigos de Fox’ y el desvío de recursos en el Pemexgate. Tampoco se borra de la memoria colectiva la brutal represión en San Salvador Atenco, la irrupción de la Policía Federal en Ciudad Universitaria ni el solapamiento de los negocios turbios de Oceanografía y los hermanos Bribiesca”, aseveró

Respecto a Felipe Calderón, el senador oaxaqueño fue contundente al recordar que colocó a Genaro García Luna —hoy sentenciado por narcotráfico en Estados Unidos— al frente de la seguridad pública.

“Fue Calderón quien desató la llamada guerra contra el narco, una estrategia que sembró el territorio nacional de dolor, desapariciones y una violencia que aún lacera a nuestras comunidades. Aquella fue una guerra sin sentido que abandonó a las juventudes y fortaleció al crimen organizado”, sostuvo.

Morales Toledo también puso el foco en otros asistentes a ese encuentro, como Jorge Romero Herrera, dirigente de Acción Nacional e identificado en la capital del país como líder del cártel inmobiliario; así como a Ricardo Anaya, señalado por el propio Calderón como corrupto. “Invierten millones en campañas digitales creyendo que el pueblo es tonto, pero los mexicanos saben quiénes son y qué pretenden: regresar al poder para restaurar sus privilegios, la corrupción y el saqueo de la nación”, recalcó.

El senador por Oaxaca, aseguró que es necesario informar al pueblo y desenmascarar las mentiras de la oposición, así como defender la soberanía de México ante presiones externas e internas.

El también presidente de la Comisión Especial de Seguimiento e Impulso al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, recalcó que la mandataria federal ha sido clara al advertir que el pueblo de México ya no se deja engañar.

“La presidenta Sheinbaum nos ha convocado a no guardar silencio, a señalar con firmeza las falsedades de quienes gobernaron para una minoría y traicionaron a la patria. Lo ocurrido en Chihuahua no fue una reunión de liderazgos, fue la exhibición de un pasado que no volverá”, estableció