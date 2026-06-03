Roxana Guzmán: ¿Quién es la periodista de Veracruz que documentó el momento exacto de su secuestro en Nanchital, Veracruz?

En México, ejercer la labor periodistica sigue siendo una actividad marcada por riesgos, violencia y presión constante. Partiendo de esta dura realidad, una nueva historia encendió las alertas en el estado de Veracruz. Esta vez el nombre que comenzó a ocupar los titulares fue el de Roxana Guzmán, periodista veracruzana que recientemente grabó su secuestro.

¿Quién es Roxana Guzmán?

Roxana Berenice Guzmán Ramírez es una periodista originaria de Veracruz y directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, una plataforma enfocada principalmente en cobertura local, reportes ciudadanos, hechos de seguridad, movilidad y transmisiones informativas dentro de la región sur del estado.

Desde hace años su trabajo ha estado vinculado a la información comunitaria y al seguimiento de acontecimientos que impactan directamente a habitantes de la zona de Nanchital y municipios cercanos. En redes sociales, el proyecto logró construir una audiencia regional con contenido de actualización constante.

Roxana Guzmán y el video de su secuestro

Lo que comenzó como una mañana cualquiera terminó convirtiéndose en uno de los episodios más impactantes para su familia y su comunidad los últimos días.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados ingresaron al domicilio de la comunicadora, hecho que quedó parcialmente registrado en una grabación realizada desde el interior del inmueble. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales provocando una reacción inmediata entre autoridades, organizaciones y usuarios en redes sociales.

La difusión del material volvió visible, una vez más, el nivel de vulnerabilidad que enfrentan periodistas que cubren información, incluso local.

¿Qué han dicho las autoridades sobre el caso de Roxana Guzmán?

Autoridades de Veracruz confirmaron que se inició una investigación y que se activó un operativo coordinado para localizar a la periodista. En las acciones participan corporaciones estatales y federales, entre ellas cuerpos de seguridad y autoridades ministeriales.

Al mismo tiempo, organizaciones defensoras de la libertad de expresión solicitaron que el caso sea investigado y que se considere la posible relación con el ejercicio periodístico.

Mientras continúan las investigaciones, el nombre de Roxana Guzmán permanece en el centro de la atención pública y periodística.